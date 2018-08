Fin de l’aventure américaine pour les All in One

Le groupe All in One n’a pas réussi à s’imposer cette année face à l’élite du hip hop mondial lors des championnats du monde à Phoenix. Mais les danseurs ne s’attardent pas sur cet échec et se préparent pour l’émission « La France a un incroyable talent ».

Mercredi 8 août, les danseurs du groupe All in One ont participé aux championnats du monde de hip hop à Phoenix aux Etats-Unis. Cette année, le groupe représentait la Polynésie après avoir remporté les sélections en Nouvelle-Zélande en avril dernier. Malheureusement, dans leur catégorie « adulte », les All in One n’ont pas réussi à s’imposer face à l’élite du hip hop international. Les danseurs ont annoncé la nouvelle sur leur page Facebook mercredi soir. Mais cet échec n’a pas découragé le groupe qui s’était tout de même hissés aux portes des demi-finales l’année dernière. « Nous n’allons pas baisser les bras, et revenir plus fort l’année prochaine » prévient le groupe.

D’ailleurs les aventures ne s’arrêtent pas là pour les All in One qui s’envoleront le 25 août prochain pour les auditions de l’émission « La France a un incroyable talent ».