Gilles Lafitte, un professionnel au service du rugby polynésien

La fédération polynésienne de Rugby se donne les moyens de son ambition. En intégrant dans son staff, Gilles Lafitte en tant que cadre technique fédéral, elle est assurée d’atteindre ses objectifs. A savoir, dynamiser le rugby local en se focalisant sur la formation des jeunes et des éducateurs, et aussi le rendre plus accessible au grand public.

Avec la venue de Gilles Lafitte, la fédération polynésienne de Rugby veut développer et structurer professionnellement la formation des jeunes et des éducateurs. Si jusqu’à présent c’était à des bénévoles qu’incombaient cette charge, désormais la fédération veut passer à la vitesse supérieure en s’attachant les services de ce professionnel reconnu dans le milieu de l’ovalie.

Gilles Lafitte, 54 ans, a un cursus rugbystique assez impressionnant, évoluant dans la discipline depuis une bonne trentaine d’années. Avant de poser ses valises en Polynésie, il était directeur sportif et responsable développement au SU Agen, club évoluant dans le top 14. Auparavant, il occupait la fonction de directeur sportif du centre de formation du SU Agen, tout en étant membre de la commission formation Ligue Nationale de Rugby à la fédération française. Bref, il sait de quoi il parle.

Sa mission première est de s’occuper de la formation des jeunes et aussi des éducateurs, marchant ainsi dans les traces de ses illustres prédécesseurs, comme Pierre Villepreux dans les années 70 et Robert Antonin, dans les années 80, tous deux venus apporter leurs compétences au rugby tahitien.

Si pour l’instant, il rencontre les dirigeants des clubs et s’imprègne de l’atmosphère du rugby polynésien, il ne découvre pas pour autant celui-ci. Il est déjà venu quatre fois en Polynésie dans le cadre de formations et il a conseillé et chaperonné bon nombre de joueurs tahitiens partis tenter leur chance en métropole.

Mais s’il revient à Tahiti ce n’est pas uniquement pour le rugby. Sa fille est installée en Polynésie depuis quatre ans, et « C’est aussi une raison de cœur qui va de plain pied avec cette belle proposition de la fédération polynésienne de Rugby, de mettre en place un cadre technique. »

Du coté du vice-président de la fédération, Laurent Tardieu, on se félicite de la venue de Gilles Lafitte, d’autant que cela faisait deux ans qu’il travaillait sur le dossier.