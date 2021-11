Le nettoyage des anciens sites du CEP continue

Le Haut-commissaire Dominique Sorain et le contre-amiral Jean-Mathieu Rey étaient en visite aux Gambier, ce mardi. L’occasion notamment de constater l’avancée des travaux de nettoyage des anciens sites du CEP promis par Emmanuel Macron.

Trois mois après la visite d’Emmanuel Macron, il s’agirait, pour le Haussariat de « tenir au plus tôt les engagements pris par l’État ». Le président de la République avait en effet pris l’engagement de terminer le retrait des matériaux encore présents sur certains atolls et datant du centre d’expérimentation du Pacifique. Fin août, le Haussariat avait donc lancé, avec les mairies et les propriétaires fonciers, un recensement de ces matériaux à l’abandon et des missions d’évaluations avaient été organisées en septembre, à Tureai, Hao et Gambier. Les premiers chantiers de nettoyage ont été lancés mi-octobre à Mangareva, où 30 militaires du Rimap sont intervenus. « La coordination entre les services de la commune et les militaires a permis de traiter une première partie des zones concernées », commente la représentation de l’État. 11 tonnes de déchets métalliques, soit 25 m3, ont ainsi été enlevées du motu de l’aéroport de Totegegie. À Taku, près de 200 m3 de béton, correspondant à d’anciennes dalles de maisons d’habitation, ont été enlevés sur le terrain d’un particulier. Le bâtiment de la Marine nationale « Le Bougainville », venu en support de l’opération, se chargera du rapatriement jusqu’à Papeete des matériaux métalliques retirés.

La présence des militaires a également permis de retracer un ancien sentier, en liaison avec une association sportive de l’île, afin d’accéder au site de la station météorologique désaffectée, aujourd’hui totalement recouvert par la végétation. « Le travail engagé se poursuivra sur les autres sites identifiés à Mangareva ainsi que dans les autres atolls au cours des semaines à venir » précise le Haut-commissariat.

Avec communiqué