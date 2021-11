Les chiffres de l’emploi en 2020 : plus de précarité mais un soutien du Pays

En 2020, le nombre d’emplois salariés a subi une diminution de 3,1%, la première depuis 2015. Elle est bien sûr imputable aux conséquences du Covid avec pour seuls secteurs épargnés l’administration et la construction. Les emplois qui ont disparu concernaient principalement des salaires compris entre 100 000 et 300 000 francs et ce sont les PME qui étaient les plus concernées. Les salaires ont globalement diminué et l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes est nul pour la première fois. Les emplois se précarisent sur un marché toutefois moins tendu.

Le bilan de l’emploi pour l’année 2020 n’est pas surprenant mais très précis. L’Institut de la statistique de Polynésie française (ISPF) chiffre la diminution des effectifs salariés annuels moyens déclarés à la CPS à 2 050 emplois, c’est-à-dire une baisse de 3,1 % depuis 2019 pour atteindre 64 050 emplois. C’est une première depuis 2015, qui intervient bien sûr, suite aux conséquences du Covid. Les emplois du secteur marchand sont les plus touchés avec notamment les transports aériens et maritimes qui subissent la diminution du nombre de touristes ou encore dans le secteur primaire, la perliculture perd 39 % d’emplois passant de 960 à 590 sur une année. Les effectifs du secteur de l’hôtellerie-restauration sont en diminution de 18,3 % à 6 350 emplois, soit une perte de 1 400 emplois en 2020.

L’administration ne connaît pas la crise : les effectifs de l’administration publique sont en augmentation de 3,0 %. Le nombre de salariés des administrations d’État déclarés à la CPS croît de 4,8 % (1 980 emplois), celui des administrations du Pays est en hausse de 3,3 % (5 670) et celui des communes augmente de 2,4 % (5 030).

Les petits salaires sont les plus touchés

Si le SMIG horaire se maintient à 904,82 Francs, soit 131 953 Francs net pour 169 heures de travail, le nombre de salariés dont le salaire est inférieur à 100 000 francs a augmenté pour atteindre 15% des effectifs, soit 9 600 personnes. Par contre, le nombre de salaires compris entre 100 000 et 300 000 francs a diminué de 6,1%. « Les emplois rémunérés à plus de 600 000 francs sont ceux qui diminuent le moins » indique le rapport, avec -2,1 %. En revanche, si l’on ramène les salaires à un équivalent temps plein, ils progressent effectivement de 1,4% pour atteindre 334 110 francs, comme l’indique le rapport.

Des emplois plus précaires

En conclusion, le rapport fait état d’un marché de l’emploi moins tendu avec 2,7 demandes pour une offre en 2020 contre 2,9 en 2019, mais il s’agit tout de même d’emplois plus précaires. Le nombre de CDI a diminué de 28% alors que les CDD représentent 54% des offres, et en parallèle les offres d’emploi aidés augmentent de 77% avec la création de 4 000 contrats d’accès à l’emploi de solidarité (CAES). Les offres de stage, elles, diminuent de 54%. Le temps de travail est également en cause : le nombre de personnes travaillant à temps partiel, 38,7 % des emplois, est en hausse par rapport à 2019, les femmes toujours majoritairement représentées dans ces postes. Note positive : pour la première fois la différence de rémunération moyenne entre hommes et femmes est nulle.

Bilan emploi 2020 de l’ISPF