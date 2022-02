Le One Veto Show sera joué au Petit théâtre de la Maison de la culture les 25, 26 et 27 février. Vétérinaire de profession, Carole CK débute en comédie il y a 5 ans avec l’idée de défendre la cause animale. Elle aborde avec humour des questions allant de l’abandon à l’euthanasie en passant par les chats qui tètent les lobes d’oreille. Les petits chiens sont autorisés dans la salle de spectacle, mais l’entrée est déconseillée aux enfants de moins de 12 ans. Les places sont disponibles sur place ou sur ticketpacific.pf

Au petit théâtre de la Maison de la Culture, Carole CK, vétérinaire de profession présente son One Veto Show produit par Rideau rouge Tahiti. Un spectacle d’une heure auquel les petits chiens peuvent aussi assister! « Sur les genoux, dans un petit sac, il peut assister au spectacle. Sa place est gratuite, pas de pass vaccinal, c’est un bon plan ». Il suffit pour ça de prévenir la production. Carole CK a commencé en comédie il y a cinq ans et tourne avec le One Veto Show depuis deux ans. Un spectacle nourri par son expérience personnelle et professionnelle.

Une réelle vocation pour les animaux

Si sa passion pour les animaux est née dans son enfance avec Sydney, son fox terrier qui lui permet de se sociabiliser, elle aborde le théâtre bien plus tard. Elle devient d’abord vétérinaire, sa vocation. Et puis quand elle fait des blagues à ses patients en cabinet, « pas de réaction », puis devant sa famille, « pas de réaction non plus »… elle donc a décidé de prendre des cours de théâtre, explique t-elle avec humour. Ses idoles sont Blanche Gardin et Florence Foresti, mais le sujet est tout à fait spécifique : elle tire surtout son inspiration de ses consultations.

L’humour pour protester contre la maltraitance animale

« C’est avant tout un spectacle drôle » rappelle-t-elle. Mais l’humour pour elle, c’est aussi un moyen efficace de communication. Elle glisse dans son spectacle « des messages sur l’abandon, le manque de soins de la part de certains maîtres », et elle a aussi « un passage émotion qui aborde l’euthanasie. » Certains moments pouvant heurter la sensibilité de certains, le spectacle est déconseillé aux moins de 12 ans. En revanche, les critiques sont presque unanimes : ils attribuent une note de 9,75/10 au spectacle. Retrouvez toutes les informations sur la billetterie ci-dessous.