Le Parlement adopte définitivement le projet de loi instaurant le pass vaccinal

Après de longues discussions, le Parlement a adopté dimanche le projet de loi instaurant le pass vaccinal en France, dans un contexte de pandémie de coronavirus avec notamment l’apparition du nouveau variant Omicron. Les parlementaires socialistes ont déclaré vouloir saisir le Conseil constitutionnel afin de garantir le respect des « libertés fondamentales ».

Le Parlement a adopté définitivement dimanche, par un dernier vote de l’Assemblée, le projet de loi instaurant le pass vaccinal, que le gouvernement veut mettre en oeuvre au plus vite face au regain de l’épidémie de Covid-19.

Le texte a été adopté par 215 voix contre 58, et 7 abstentions. Les parlementaires socialistes ont prévu de saisir le Conseil constitutionnel pour garantir le respect des « libertés fondamentales », ce qui va repousser de quelques jours la promulgation du projet de loi.

Dès que la loi sera publiée par décret, le pass vaccinal se substituera à l’actuel pass sanitaire pour accéder à un certain nombre de lieux publics. Il faudra pouvoir justifier d’un statut vaccinal à jour pour accéder aux activités de loisirs, restaurants et bars, salles de sport ou piscines, foires ou transports publics interrégionaux. Les magasins, les lieux de travail ou les lieux de culte ne sont pas concernés par la mesure, tout comme les établissements et services de santé dont l’accès reste conditionné à un test négatif.

Edouard Fritch favorable à l’instauration du pass vaccinal en Polynésie

En Polynésie, le Pays et l’Etat se sont déjà positionnés en faveur du texte, et Edouard Fritch en a d’ailleurs demandé son application. Dans un entretien accordé à Radio1, Edouard Fritch a estimé que le pass vaccinal allait « être un outil essentiel dans le cas où nous nous retrouvions en situation d’urgence », rappellant que « le sujet est la préservation de l’hôpital et de ses personnels, et que le pass vaccinal est une garantie de ne pas avoir à reconfiner la Polynésie. »