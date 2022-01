Pueu : circulation alternée rétablie sur le pont Teruvea

Dans un communiqué, le ministre des Grands Travaux, René Temeharo, annonce le rétablissement de la circulation alternée sur une voie du pont de Teruvea à Pueu, qui s’était affaissé suite aux intempéries.

Après six heures de travail l’entreprise en charge des travaux de consolidation du pont Teruvea a finalisé la réparation de l’ouvrage, rétablissant ainsi la circulation alternée sur une voie. Cela dans l’attente de la réalisation d’une déviation vers un pont provisoire afin de permettre la reconstruction de l’ouvrage actuel.

Dans le communiqué, le ministre appelle la population à la plus grande prudence et de ralentir au passage du pont et rappelle que la circulation des poids lourds est restreinte et interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. Toutefois, lundi, les bus et navettes scolaires auront la possibilité de desservir cette partie de l’île, poursuit le communiqué qui précise que, le délégataire en charge du transports en commun, Tere Tahiti, s’organise pour assurer le transport des passagers. Le ministre invite les usagers des transports en commun à prendre contact avec la société.