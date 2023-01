Le Pays condamné à payer 25 millions à la pharmacie de Papara

La pharmacie de Papara a fait condamner le Pays à compenser ses pertes occasionnées par l’ouverture dérogatoire d’une autre pharmacie sur la commune.

En 2017, le Pays avait, par dérogation aux seuils de population qui régissaient les installations de pharmacies dans les communes polynésiennes, autorisé l’ouverture d’une seconde pharmacie dans la commune de Papara, la pharmacie de Tarahuu. Un an plus tard, le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel de Paris avaient annulé cet arrêté et fait droit aux demandes indemnitaires de la pharmacie de Papara. Qui revenait donc, il y a 15 jours, devant le tribunal administratif pour demander à être indemnisée du manque à gagner occasionné par cette concurrence illicite, avant que le Pays ne relève le seuil de population par une loi du Pays votée en juin 2019, et ne rende ainsi légale l’installation de la seconde pharmacie à Papara.

Le tribunal administratif a donc accordé la somme de 25,3 millions de Fcfp à la pharmacie de Papara en réparation du préjudice financier et des frais d’expertise comptable. Chacun des deux associés recevra également 150 000 Fcfp en réparation de leur préjudice moral.

Les pharmaciens plaignants étaient d’autant plus remontés qu’ils avaient acheté ce commerce à un prix élevé reflétant sa position exclusive sur la commune. Par contraste, le nouvel entrant qui créait son officine, et qui n’est autre que le fils de l’ex propriétaire de la première pharmacie, avait pu s’installer à moindre coût. À noter que la loi du Pays qui a modifié le numerus clausus a également abrogé le système dérogatoire.