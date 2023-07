Le Pays engage l’enlèvement des épaves

Déjà cinq bateaux enlevés par les équipes du Port autonome et de la DPAM. Le Pays engage une grosse opération de nettoyage et compte débarrasser les baies, les marinas et les lagons des épaves, dont les propriétaires restent souvent introuvables.

La Direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM) et le Port autonome ont débuté une vaste opération de nettoyage à la suite d’une demande de Jordy Chan, ministre des Grands Travaux et de l’Équipement en charge des Transports aériens, maritimes et terrestres (MGT). En commençant par le retrait de l’épave du thonier en plastique, le « Pu’a Roti », laissé à l’abandon dans la baie de Vaitupa à Faa’a, ce sont le « Nautica » et le « Savannah », deux monocoques amarrés illégalement face aux bungalows de l’hôtel InterContinental, qui ont ensuite été retirés par les équipes du Port autonome, tractés par une barge du port jusqu’à un ponton flottant. Plusieurs autres épaves devraient également être récupérées, notamment à la marina d’Uturoa à Raiatea et à la marina de Vaiare à Moorea. Le port effectue leur retrait en fonction des « risques que ces navires abandonnés représentent pour la navigation et l’environnement ». Le Pays cherche les propriétaires de ces navires abandonnés, afin de mettre leur retrait et leur démantèlement à leur frais. Une démarche qui reste généralement sans succès.

La DPAM, chargée des zones ne faisant pas partie de la délimitation portuaire, a déjà procédé en mai dernier à « l’enlèvement » et au « démantèlement » du « Ilha Do Mel », qui était ancré dans la baie Phaéton à Taravao, et d’un deuxième voilier au nom inconnu, trouvé dans le lagon de Taapuna à Punaauia. Elle procèdera au retrait de trois autres navires en baie de Phaéton, à Bora Bora ainsi qu’à Fakarava et lancera un appel d’offre au mois d’août, leur retrait faisant partie du lot de navires financé avec l’aide du Fonds d’intervention maritime de l’État (FIM), que la DPAM a obtenu l’année dernière. Le retrait de l’épave échouée à Takaroa, Tamarii Tuamotu est, lui, engagé. L’appel d’offre est paru ce vendredi au JOPF. « Outre le risque environnemental qu’ils représentent s’ils devaient sombrer, ces navires constituent également un danger pour la navigation et un spectacle indigne de la beauté de nos lagons », conclut le communiqué de la présidence.

