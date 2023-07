Disparu de la Punaruu : renforcement des recherches ce week-end

Punaauia est toujours sans nouvelle d’Eugène Avaemai. Une grande réunion jeudi à la mairie a permis de rassembler la famille du disparu, les porteurs d’oranges, les pompiers, la gendarmerie, la protection civile et la police municipale pour mettre en place des stratégies de recherches pour ce week-end.

Ils sont une quarantaine de porteurs d’oranges à chercher Eugène Avaemai, porté disparu depuis mardi. Cet homme de 68 ans n’est pas rentré au refuge de la vallée de la Punaruu lundi soir comme prévu. Mais depuis, les recherches n’ont rien donné. Les conditions météo n’ont pas permis d’exploiter l’hélicoptère Dauphin comme prévu mais il pourrait décoller ce week-end si le temps le permet. Une réunion à la mairie jeudi a permis de coordonner les différents acteurs impliqués, la famille du disparu, les porteurs d’oranges, les pompiers, la gendarmerie, la protection civile et la police municipale, pour établir une stratégie pour ce week-end. Ce sont environ 70 personnes qui vont être mobilisés sur deux jours pour poursuivre les recherches, en se focalisant sur les zones déterminées par la famille d’Eugène Avaemai, qui connaissait ses habitudes. Du ravitaillement, avec de la nourriture, du matériel, des chaussures et un groupe électrogène, va être envoyé par la mairie de Punaauia aux porteurs d’oranges restés dans la vallée, ce samedi matin avec Tahiti Nui Hélicoptères. Des pompiers de la commune, également porteurs d’oranges, ont été libérés pour participer aux rechercher et quatre d’entre eux seront présents ce week-end, notamment pour sécuriser les personnes présentes, compte tenu des conditions météo.