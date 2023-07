Mondiaux de natation : le Calédonien Maxime Grousset champion du monde du 100m papillon

Ce samedi, à Fukuoka, Maxime Grousset a décroché la médaille d’or sur 100 mètres papillon. Il s’est imposé avec un temps de 50 sec 14/100e et obtient sa troisième médaille lors de ces Mondiaux, après deux médailles de bronze glanées sur 50 m papillon et 100 m nage libre.

Maxime Grousset a décroché la médaille d’or sur 100 m papillon samedi à Fukuoka (Japon), son premier titre mondial. Le Français s’est imposé avec un temps de 50 sec 14/100e et obtient sa troisième médaille lors de ces Mondiaux, après deux médailles de bronze glanées sur 50 m papillon et 100 m nage libre.

« Une libération »

Le natif de Nouméa, 24 ans, a tenu bon en tête de la course pour résister au retour du Canadien Josh Liendo et de l’Américain Dare Rose. En très bonne condition lors de ces Mondiaux, Grousset prend date à un an des Jeux olympiques de Paris. Après la course, il s’est montré ravi : « bonne forme, belle confiance pour l’année prochaine, on y va! ». Grousset améliore par la même occasion son propre record de France, dont il s’était emparé lors des Championnats de France à Rennes en 50 sec 61/100e.

Europe1