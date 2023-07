Disparu de la Punaruu : les porteurs d’oranges veulent « passer à la vitesse supérieure »

Malgré la mobilisation d’une trentaine de porteurs d’oranges et de l’arrêt complet de la cueillette, Eugène Avaemai reste introuvable. Les responsables de l’association doivent s’entendre ce jeudi avec les autorités pour renforcer le dispositif de recherche, faire monter 60 à 80 bénévoles en cette fin de semaine et envisager une prise de commandement de la protection civile.

Plus de cueillette d’oranges depuis mardi sur les hauteurs de la Punaruu. C’est à cette date qu’avait été signalée la disparition d’un « ancien » de l’association des porteurs, Eugène Avaemai. L’homme de 68 ans, qui « connaît très bien » la vallée, était monté seul vers les plateaux dimanche après-midi comme l’a rapporté Polynésie la 1ère . La vingtaine d’adhérents alors en haut ont commencé les recherches, rejoints ce mercredi par une dizaine d’autres. « On fait le point tous les jours sur les sites qu’Eugène fréquentait, on les balaie un par un, mais pour l’instant rien, se désole Arikinui Nordhoff, le secrétaire du collectif, qui fait des aller-retours avec la ville pour ravitailler les équipes et faire le lien avec la famille et les autorités. On a couvert beaucoup de zones, mais il en reste encore pas mal ». Car contrairement aux recherches de Ralph Taaviri, qui avait malheureusement été retrouvé décédé sur les hauteurs de Punaruu fin avril, « on n’a aucune trace, aucune indication » sur le chemin qu’a emprunté Eugène Avaemai. « Et on comprend même pas pourquoi il est parti tout seul, son neveu devait le rejoindre » dans la matinée de lundi, ajoute-t-il.

« On pensait le retrouver plus tôt, reprend le responsable associatif. Maintenant il faut passer à la vitesse supérieure ». C’est toute l’idée de la réunion qui doit se tenir ce jeudi, avec les forces de sécurité. « On veut leur demander que quelqu’un prenne le commandement là-haut, peut être la protection civile », reprend Arikinui. Plus d’organisation, et plus de mobilisation : l’association pense pouvoir faire venir 60 à 80 bénévoles sur les hauteurs de la Punaruu en fin de semaine pour partager aux recherches. Si les chances de retrouver Eugène Avaemai vivant s’amenuisent de jour en jour, les porteurs d’oranges ne comptent pas se décourager : « quoiqu’il arrive il faut le retrouver ».