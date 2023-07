Prix, produits, services… Auchan ne veut pas rater son entrée

Fini le « système U », les supermarchés Cécile de Taunoa et Tamanu de Punaauia affichent depuis le début du mois de juillet leur nouvelle enseigne Auchan. Le petit oiseau rouge doit permettre au groupe Aline, propriétaire des deux magasins et bientôt d’un troisième à Moorea, de poursuivre son développement, de gagner en compétitivité sur les prix ou les services… Et donc de se « démarquer » dans un marché plus concurrentiel, où les magasins de proximité sont prêts à rivaliser avec les hypers.

« Toutes les enseignes sont bonnes, l’important, c’est ce qu’on en fait ». Pour Marc Stuhlfauth, directeur général de Aline Retail Tahiti, pas question d’insulter le passé. Le « système U », dans lequel évoluait le supermarché Cécile de Taunoa et le Tamanu de Punaauia, a été et restera une « très bonne enseigne », insiste-t-il. Mais son fonctionnement coopératif ne permettait plus au groupe d’avancer dans ses ambitions. « Il était nécessaire pour nous de trouver un nouveau partenaire pour pouvoir se développer sans avoir à consulter l’ensemble des autres adhérents, précise le directeur, en référence notamment au futur magasin de Moorea. Mais il s’agissait aussi d’avoir une enseigne qui permette de se démarquer de la concurrence ».

Nouveaux produits, nouvelle politique tarifaire

Cette enseigne, c’est celle d’Auchan, qui s’affiche depuis le 1er juillet sur les deux supermarchés tahitiens du groupe. Les produits au petit oiseau rouge, eux, avaient commencé à être importés dès la fin du mois de mai. Et c’est notamment sur ces produits et sur une politique tarifaire plus offensive que le groupe compte pour pouvoir « se démarquer », dans un contexte où le pouvoir d’achat est plus que jamais au centre des discussions. « Quand on arrive, il ne faut surtout pas rater son entrée, et Auchan nous le permet de par la variété des produits et des assortiments », reprend Marc Stuhlfauth. Des produits premiers prix « Pouce » aux marques distributeurs spécialisées – « Mmm ! » pour les gourmands, Auchan Bio, Cosmia, Qilive pour l’électronique… -, « le plus important pour nous, c’est de proposer l’assortiment le plus large à des prix équivalents ou inférieurs à ce qui se fait sur le marché ».

Un marché de la grande distribution qui gagne en concurrence. Pour tirer son épingle du jeu, le groupe Aline assure développer des efforts « quotidiens » pour « améliorer la chaine logistique », réduire les coût d’import ou d’achat, et ainsi pouvoir être, dans la limite de la rentabilité, » le plus accessible possible ».

Carte de fidélité, site internet et services de proximité



Mais la nouvelle franchise, qui concerne aussi quatre supermarchés calédoniens du groupe, lance d’autres mouvements de fond à Auchan Tamanu – Punaauia et Auchan Taunoa. Il s’agit de développer davantage de services aux clients, que ce soit au travers d’une nouvelle carte de fidélité, lancée ces jours-ci et qui ne sera « pas seulement porteuse de réductions », d’un nouveau site internet, pour permettre, après un shopping en ligne, de se faire livrer ou de récupérer sa commande en magasin… Des services en rayons aussi : après le « salad bar » du Auchan Cécile, d’autres nouveautés sont attendues pour les prochains mois. De quoi alimenter l’offre de proximité, qui au fenua comme en métropole, retrouve une place de choix dans les habitudes de consommation par rapport aux hypermarchés. « La distribution est en perpétuelle évolution, et pour des tas de raisons – la circulation, le temps, le coût – les consommateurs, s’ils trouvent près de chez eux un assortiment qui leur convient à un tarif abordable, privilégient la proximité », précise le directeur général. Un nouvel essor des supermarchés qui touche les magasins qui développent leur offre de services, « se sont remis en question », « ont élargi leur gamme », et surtout ont « réduit l’écart tarifaire qui pouvait exister avec les grands hypermarchés » .

Un Auchan Moorea, et « pourquoi pas » des partenariats

Pour le groupe Aline, ce changement d’enseigne n’est pas une fin en soi : il s’agit de développer la nouvelle franchise au fenua. D’abord par la création de magasins, en commençant, donc, par l’île sœur, où l’autorité de la concurrence à autorisé le groupe à installer son Auchan Moorea et ses 790 mètres carrés tout près des quais de Vaiare. « La demande de permis a été déposée et dans un monde idéal, l’ouverture pourra se faire début 2025 », détaille Marc Stuhlfauth. Le groupe pourrait étudier d’autres projets, de construction comme de rachat… Mais se dit aussi ouvert à des partenariats, « avec des intervenants existants » eux aussi intéressés par l’enseigne Auchan.