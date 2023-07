Clap de fin pour la plateforme Covid

Le ministre de la Santé a présidé ce mercredi une cérémonie de clôture de la plateforme Covid, trois ans après sa création. L’occasion de réunir et de remercier les nombreux responsables qui n’ont pas ménagé leurs efforts durant la pandémie.

Cédric Mercadal avait convié les multiples acteurs de la plateforme Covid à une cérémonie de clôture, ce mercredi à la Direction de la santé. « Un moment de mémoire », dit le ministre de la Santé qui rappelle que la Polynésie a compté plus de 700 décès, et qui salue les efforts de tous les professionnels impliqués.

Ce sont Manutea Gay et Daniel Ponia, les deux communicants de la plateforme, qui ont retracé la genèse et l’organisation de cette entité, créée le 4 juillet 2020 pour prendre la suite de la cellule de crise mise en place au mois de mars. Cinq pôles composaient la plateforme – « mobilisation communautaire », veille sanitaire et surveillance épidémiologique en lien avec les laboratoires, les établissements de soins et les médecins libéraux, pôle opérationnel pour la gestion des hébergements et des transferts et les brigades mobiles, pôle offre de soins chargé de la gestion des approvisionnements, et communication.

130 vaccinodromes ont été organisés, dont 70 à la présidence, y compris les unités mobiles de vaccination qui se sont rendues dans les entreprises, les services de l’administration et les établissements scolaires. 83% de la population a reçu deux doses de vaccin, et 100% des plus de 60 ans sont vaccinés, affirment les autorités qui ont aussi salué « la mobilisation responsable de la population ». Manutea Gay a le sentiment du devoir accompli : « La Polynésie est bien organisée, on en a eu la preuve. Autre chose peut arriver, on est prêt. »

La cérémonie s’est conclue par la diffusion du clip de « A ti’a », une chanson composée par Bruno Demougeot et interprétée par plusieurs artistes locaux : conçu en 2021 pour « remonter le moral des troupes », elle voit finalement le jour cette année ; elle sera diffusée sur l’antenne de Radio1.

La fin de l’obligation vaccinale en vue

L’assemblée de la Polynésie va abroger la loi sur l’obligation vaccinale lors de sa prochaine séance, mardi 1er août. La proposition de loi portée par Nicole Sanquer et Pauline Niva a été approuvée ce mercredi par la commission de la santé. Les données à caractère personnel collectées dans le cadre du dispositif « Oblivacc » sont effacées automatiquement au bout d’un « certain temps », assure l’Arass, qui conserve toutefois des données anonymisées à des fins statistiques.

Toutefois, le vaccin contre la Covid continue d’être disponible pour les personnes immunodéprimées à qui un rappel tous les 6 mois est conseillé. Ces rappels sont possibles à La Mission le lundi matin et sur rendez-vous à l’hôpital de Taravao. Pour la population générale, il sera possible de recevoir le vaccin en même temps que le vaccin contre la grippe.