Cinq francs de moins sur le litre de carburant en août

Dans un contexte d’accalmie des cours mondiaux, le conseil des ministres a acté une baisse des prix à la pompe au 1er août. Les tarifs s’établiront à 155 francs par litre pour le gazole comme le sans plomb.

Très volatiles depuis la crise Covid et le début de la guerre en Ukraine, les cours mondiaux du pétrole ont connu une certaine accalmie depuis le décembre, et même une baisse marquée entre mai et juin. En cause, les « doutes croissants sur la vigueur de la reprise économique chinoise » d’après le gouvernement, qui fixe tous les mois, en conseil des ministres, les prix à la pompe en fonction des coût d’arrivée des hydrocarbures au fenua. Dans ce contexte et celui d’une inflation toujours élevée qui impose de « prioriser la protection du pouvoir d’achat des Polynésiens », les prix du litre du gazole et de l’essence baisseront de cinq francs au 1er août. Une nouvelle baisse, donc puisque les tarifs aux particuliers qui atteignaient 171 francs/litre pour l’essence et 178 francs/litre pour le gazole en mars dernier, avait déjà été adoucis par deux fois, au 1er avril, puis au 1er juin. Ils s’établiront à 155 francs par litre pour le gazole comme le sans plomb à partir de mardi. Reste à savoir si ce mouvement s’inscrira dans la durée : les cours mondiaux du brut ont repris 15% depuis la fin du mois de juin. Des hausses qui prennent souvent quelques mois à se répercuter sur les tarifs au fenua.