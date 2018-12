Le Pays renonce à demander réparation à Benoît Kautai après son détournement de fonds

L’avocat du Pays a annoncé mercredi lors d’une audience sur intérêts civils qu’il se désistait de sa demande de dommages et intérêts auprès de l’élu de la majorité, Benoît Kautai, condamné en septembre dernier pour « détournement de fonds publics » aux Marquises.

Le Pays s’est désisté mercredi de sa demande de dommages et intérêts après la condamnation du représentant Tapura et maire de Nuku Hiva, Benoît Kautai, en septembre dernier, ont révélé nos confrères de Tahiti Infos et La Dépêche. L’élu avait écopé de 10 mois de prison avec sursis et 5 millions de Fcfp d’amende avec sursis pour « détournement de fonds publics » et « escroquerie » dans une affaire de chantiers surfacturés à des fins de clientélisme politique.

Lire aussi : Benoît Kautai condamné mais sans inéligibilité

Mercredi, au cours de l’audience sur intérêts civils, l’avocat du Pays a annoncé la décision de son client de renoncer à demander réparation à l’élu de la majorité.