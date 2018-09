Kautai condamné mais sans inéligibilité

Le tribunal correctionnel de Papeete a condamné mardi le représentant et maire de Nuku Hiva, Benoît Kautai, à 10 mois de prison avec sursis et 5 millions de Fcfp d’amende pour « détournement de fonds publics » et « escroquerie » dans l’affaire des chantiers surfacturés à des fins de clientélisme politique. L’élu échappe donc à l’inéligibilité requise par le parquet et annonce qu’il ne fera pas appel.

Le maire de Nuku Hiva et représentant Tapura à l’assemblée, Benoit Kautai, a été condamné mardi par le tribunal correctionnel de Papeete à 10 mois de prison avec sursis et 5 millions de Fcfp d’amende pour avoir surfacturé des chantiers de bitumage de routes aux Marquises entre septembre 2012 et novembre 2013. Benoît Kautai échappe donc à la peine de deux ans d’inéligibilité requise par le parquet dans cette affaire. L’élu a annoncé après le délibéré qu’il ne faisait pas appel de sa condamnation.

Dans cette affaire, Benoît Kautai avait gonflé artificiellement des marchés publics pour récupérer le reliquat des matériaux et l’utiliser à sa guise sur des routes privées à la veille des élections. Un premier marché de 8 millions de Fcfp de travaux avait ainsi été gonflé à 16 millions et un second de 12 millions de Fcfp avait été surfacturé 52 millions. A l’audience, l’élu avait reconnu avoir donné l’ordre de réaliser des chantiers non budgétisés à ses agents, mais estimé que le problème initial de surfacturation des chantiers revenait à ses services en qui il faisait « confiance » pour « l’assister juridiquement ».