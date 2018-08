Deux ans d’inéligibilité requis contre Benoît Kautai

Le parquet a requis deux ans d’inéligibilité, dix mois de prison avec sursis et cinq millions de Fcfp d’amende avec sursis à l’encontre de Benoit Kautai. Le maire de Nuku Hiva et représentant Tapura à l’assemblée était jugé mardi matin pour « détournement de fonds publics » et « escroquerie » dans une affaire de surfacturation de chantiers de bétonnage de route à des fins de clientélisme politique. Le délibéré sera rendu le 4 septembre.

La maire de Nuku Hiva et représentant Tapura à l’assemblée, Benoit Kautai, et son ancienne directrice administrative et financière, Jacqueline Kiersnowski, ont comparu mardi matin devant le tribunal correctionnel de Papeete dans le cadre de l’affaire de surfacturation des chantiers de bitumage de routes aux Marquises entre septembre 2012 et novembre 2013.

Pour la première fois, l’élu marquisien a pu s’expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés : avoir gonflé artificiellement des marchés publics pour récupérer le reliquat des matériaux et l’utiliser à sa guise sur des routes privées à la veille des élections. Un premier marché de 8 millions de Fcfp de travaux avait ainsi été gonflé à 16 millions et un second de 12 millions de Fcfp avait été surfacturé 52 millions !

Globalement, Benoit Kautai a reconnu avoir donné l’ordre aux employés municipaux de réaliser des routes qui n’étaient ni budgétisées, ni subventionnées. Mais sur la surfacturation des chantiers, le maire s’est déchargé sur ses services. « Moi je faisais confiance aux services, aux techniciens chargés de calculer le montant, et à mon secrétaire général chargé de surveiller et de m’assister juridiquement », s’est défendu Benoit Kautai.

Une secrétaire général aujourd’hui décédé. « Il ne viendra donc pas vous contredire », a fait remarquer le président du tribunal, avant de rappeler que l’élu occupait son poste depuis 16 ans et qu’il n’était donc pas « un jeune maire ». Interrogé à la sortie du tribunal, Benoît Kautai, maintenait pourtant n’avoir rien à se reprocher et avoir simplement voulu satisfaire sa population.

Une défense reprise par son avocat, Me Benoit Malgras, pour qui le tavana n’avait pas la volonté préméditée de détourner ces fonds à des fins politiques. Selon l’avocat, il a simplement bénéficié « d’une aubaine qui s’est présentée ».

Dans son réquisitoire, le vice-procureur, Robert Danielsson, a estimé que la défense de Benoit Kautai, consistant à indiquer qu’il ne s’était pas enrichi, n’était pas suffisante. Il a requis deux ans d’inéligibilité « au regard de l’absence de franchise, il a voulu se faire passer pour un incompétent, chose que je n’accepte pas ». Le vice-procureur a également demandé dix mois de prison avec sursis et cinq millions de Fcfp d’amende avec sursis également. Le délibéré sera rendu le 4 septembre prochain.