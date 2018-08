Moorea doit réintégrer ses 39 anciens cantiniers

Un an après le conflit social dans les cantines scolaires de l’île soeur, le tribunal du travail de Papeete a finalement jugé lundi que les 39 contrats des anciens employés de la fédération Tau Tama Here devaient tous être transférés « de plein droit » à la commune. Laissés sur le carreau depuis un an, les anciens employés vont être réintégrés avec leur ancienneté et leurs avantages.

C’est un combat auquel on ne croyait plus. Un an après le conflit social à la fédération des cantines scolaires de l’île sœur, les 39 ex-employés de la fédération laissés sur le carreau par la mairie de Moorea ont fini par l’emporter. Lundi, le tribunal du travail de Papeete a jugé que les contrats des anciens employés de la fédération Tau Tama Here devaient finalement tous être transférés « de plein droit » à la commune.

Un conflit qui remonte au milieu de l’année 2017, lorsque les employés de la fédération s’étaient mis en grève pendant trois semaines pour dénoncer la décision de la mairie de Moorea de faire passer la restauration scolaire « en régie » en leur demandant à tous de démissionner et d’être réintégrés en perdant avantages et ancienneté. Depuis, la mairie de Moorea a toujours refusé de transférer les contrats des 39 employés. Elle a même embauché de nouveaux stagiaires à la rentrée scolaire 2017 pour faire fonctionner la cantine en régie.

Aujourd’hui, la commune de Moorea va devoir réintégrer les 39 anciens employés de la fédération Tau Tama Here et leur proposer de nouveaux contrats de droit public, comme l’explique Gisèle Teheiura de la CSIP.

Les 39 employés de la fédération des cantines scolaires ont donc attendu un an sans emplois et sans revenus pour finalement obtenir gain de cause. Une situation qui révolte Gisèle Teheiura, qui dénonce la mauvaise gestion du conflit par la majorité au conseil municipal de l’île soeur.