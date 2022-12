Moorea : lundi, c’est Tere faa’ati

Après deux ans d’interruption, la commune de Moorea remet en place le Tere faa’ati lundi 2 janvier. Une manifestation spécialement dédiée aux deux-roues et leur sécurité.

Organisé le 2 janvier depuis plus de 30 ans, le Tere faa’ati ia Moorea revient après deux ans d’interruption. C’est un événement de sensibilisation à la sécurité routière, encadré par la commune, les forces de l’ordre, la police municipale, les sapeurs-pompiers, l’hôpital de Afareaitu, et plusieurs bénévoles. Il s’adresse plus particulièrement aux jeunes conducteurs, pour marteler le message « On a deux roues, mais qu’une vie », dit Léticia Sclabas, responsable de la communication de la mairie de Moorea. L’île a connu 140 accidents de la route cette année.

Des animations sont prévues à Vaiare : quiz pour gagner un casque, concours du plus beau deux-roues, et même une formation au permis de conduire à gagner.

Lundi matin à 10 heures, le départ sera donné à la salle omnisports de Papetoai pour un tour de l’île. Aucune inscription préalable n’est nécessaire, il suffit de se présenter mais attention, prévient la mairie, il faut être en règle : papiers, assurance, et casque aux normes.