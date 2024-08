Tauati Swimrun : victoire calédonienne à Moorea

La quatrième édition a vu s’élancer 350 athlètes depuis le Tauati Ferry ce dimanche. Entre lagon, baies et montagne, et face à beaucoup de vent, les Calédoniens Julien Delrieu et Alexandre Bressy l’ont emporté sur la distance XL (35 km), après plus de 4 heures d’effort. Guénaêlle Rauby et Marianne Bolteau gagnent chez les femmes. Sur la course S (13 km), succès de Kohai Schmitt et Philippe Teaonui, et pour Solène Ruiz et Katell Gallais.

Mi avril, les Tahitiens Cédric Wane et Thomas Lubin avaient levé les bras en Calédonie, sur le swimrun de Yaté. Ce week-end, c’est une paire calédonienne qui s’est imposée à Moorea, au terme de 35 kilomètres en terre et mer à Moorea. « Nous avions terminé deuxièmes à Yaté, donc nous avions remporté le voyage pour venir ici. C’est une super chance d’être là, et en plus on gagne donc on est super contents, on va parler de vous », sourient Julien Delrieu et Alexandre Bressy. « Par chance, Thomas et Cédric n’étaient pas là », ce dimanche sur l’île-sœur, puisque les Tahitiens préparent les championnats du monde, prévus la semaine prochaine en Suède.

Malgré cette absence de taille, y avait tout de même du beau monde dans l’eau, 350 concurrents sur les deux distances, pour cette 4e édition. L’épreuve a dû s’adapter à une météo venteuse et une mer déchaînée en baie de Cook, avec le décalage d’un départ ou le remplacement d’une section natation pour de la course à pied. Les deux Calédoniens ont fait la différence à mi-parcours. « Le courant était compliqué à gérer, puisque nous ne nageons qu’en eau douce en Calédonie », en raison des craintes liées aux requins. Et « contrairement à chez nous, il y avait des parties sur route et des montées extrêmement raides, donc c’était casse-pattes », jugent les deux coéquipiers, qui ne disputaient que leur 3e course ensemble.

Six duos vainqueurs

En bouclant les 35 km en 4 heures, 5 minutes et 21 secondes, Julien Delrieu et Alexandre Bressy ont devancé Franck et Marc Digonnet, de près de 3 minutes 30. Antoine Guyonneau et Clément Nuns ont complété le podiums. Chez les dames, victoire pour Guënaelle Rauby et Marianne Bolteau, en 4h40, devant Lou et Jade Gouin, et la paire Valérie Connan, Laura Diliddo. Enfin, Donovan Dupuy et Lou Seyeren sonné la cloche les premiers sur la course mixte, devant Remi Paties / Pauline Moreau, et Kurt Pierrot Thieme / Anna Carme.

En courte distance (13km), Kohai Schmitt et Philippe Teaonui l’ont emporté en 1h27’36 devant Hitiroa Masingue /Teroomehiti Salmon et Tamati Lagarde / Raihau Sienne. Chez les dames, Solène Ruiz et Katell Gallais ont bouclé la course en 1h43’18. Elles ont pris le meilleur sur Laure Pérou / Juliette Hadni et Mahana Maiarii / Bahia Procureur. Succès de Géraldine Aune et Yoann Wong en mixtes, devant les paires Benoit Crumeyrolle / Elisabeth Orloff et Rauhere Gerst / Narii Golaz.