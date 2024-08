Wane et Lubin visent le Top 10 au championnat du monde swimrun

Faire partie des dix meilleurs swimrunners mondiaux. C’est l’objectif affiché par les deux hommes, la meilleure paire locale de swimrun, qui commence à truster les podiums à l’international. Ils partent ce samedi pour la Suède. Et espèrent arriver dans les dix premiers au championnat du monde Ötillö, une course épique de 70 kilomètres dont 9 de natation en eau libre dans la mer Baltique, qui se déroule le 2 septembre. Leur résultat sera surtout déterminant pour espérer être sélectionnés en équipe de France.

Ils sont prêts. Et à voir leur programme d’entrainement, on se dit qu’ils vont sûrement réussir à atteindre leur objectif : être dans les dix premiers du championnat du monde Ötillö qui se déroule en Suède le 2 septembre prochain (le 1er septembre au soir à l’heure de Tahiti). 80 à 90 kilomètres de course à pied par semaine, 25 kilomètres de natation, et même trois séances de VTT. Avec une ou deux sessions de renforcement musculaire et de proprioception (travail d’équilibre) pour compléter le tout. Un programme sacrément chargé pour Cédric Wane et Thomas Lubin qui souhaitent être à la hauteur de leurs ambitions : faire partie des meilleurs mondiaux.

Un top 10 est clairement à leur portée en sachant que l’année dernière pour leur première participation à ce championnat du monde Ötillö, ils étaient arrivés 10e équipe hommes et 13e au scratch. À l’époque une sacrée surprise pour les cadors de la discipline car cette course est réputée pour ses difficultés : 61 kilomètres de course à pied qui alternent avec 9 km de natation en pleine mer, des sorties et des entrées d’eau sur des rochers glissants… Elle relie les îles de Sandham et d’Utö en Suède, berceau de cette discipline combinée.

« Les meilleurs au monde savent qu’on peut jouer la victoire ou au moins un podium »

C’est d’abord sur le swimrun de Moorea de 2023 que les deux hommes ont montré leur talent, remportant la course devant les équipes nationales invitées à participer. Puis ils s’essayent sur la Ötillö en Suisse (une des épreuves qui permet de gagner sa place sur le championnat du monde) en juillet 2023 et terminent troisième. Ils sont d’office inscrits sur le championnat du monde en Suède où après un tout petit mois de préparation et un départ précipité, ils terminent 13e au classement général.

Leur carrière est lancée ! Mais là, ils se donnent des objectifs, des entrainements, un calendrier de compétition, bref tout est prévu. Et les victoires s’enchainent : ils gagnent le swimrun de Yaté en Nouvelle-Calédonie, celui de Punaauia à Tahiti, celui de Whistler au Canada. « En remportant une course on passe un peu moins sous les radars avec les cadors de la discipline. Quand on s’aligne des courses, les meilleurs au monde, les Européens, savent qu’on peut jouer la victoire ou au moins un podium. C’est pour nous une motivation supplémentaire. On fait une très belle équipe ensemble et ça nous motive pour la suite, pour continuer à performer », explique Cédric Wane.

Un binôme qui est donc attendu, ce qui met aussi un peu de pression. « Mais Thomas et moi, on a une approche qui ne change pas. On voudra toujours performer autant qu’aux débuts mais quel que soit le résultat, on ne sera pas déçus car on aura forcément donné le meilleur de nous-même le jour J. C’est notre approche. »

Les deux hommes ont la chance d’avoir un niveau homogène dans les deux disciplines, course à pied et natation, et de particulièrement bien s’entendre. « Le swimrun, c’est vraiment une danse à deux. Surtout pendant les mondiaux car cette course va durer plus de huit heures donc il y aura forcément des hauts et des bas. Quand l’un aura un haut l’autre aura peut-être un bas et vice versa, il faudra donc composer avec. Il faudra lisser l’effort de chacun pour avoir la meilleure moyenne possible. »

« Partager des moments inédits avec un copain »

Au-delà d’atteindre le Top10, et peut-être même de faire mieux, les deux athlètes espèrent également attirer l’attention du pôle swimrun de la Fédération française de triathlon. Le résultat en Suède devrait être déterminant. Mais ce ne sera pas facile car « malheureusement » les meilleurs de la discipline en ce moment sont français. « Ce qui n’est pas pratique pour intégrer l’équipe de France », rigole Cédric Wane. Mais pas question, malgré ces objectifs ambitieux, d’oublier de savourer ces moments passés ensemble. Thomas et lui se connaissent depuis plusieurs années mais c’est grâce au swimrun qu’ils ont découvert le plaisir d’être en binôme.

« On a découvert cette dimension de partage avec un binôme. Ce qu’on n’avait pas avant car on a toujours fait du triathlon, un sport individuel. Là on partage ces moments à deux, ce sont des valeurs qu’on savoure. C’est d’ailleurs la raison principale pour laquelle on fait ce sport. Ce n’est pas vraiment pour la perf aller chercher des sponsors ou être dans l’équipe de France, c’est d’abord et avant tout une expérience de vie. Partager des moments inédits avec un copain, en Suède, dans des endroits idylliques. Les épreuves Ötillö sont des paysages sublimes, épiques, pouvoir le faire avec un ami pendant une compétition où on a des émotions fortes et où on veut performer. Ça représente des moments mémorables qu’on n’oubliera jamais. »

Rendez-vous donc le 1er septembre au soir, heure de Tahiti, pour suivre le binôme polynésien au championnat du monde en Suède.