Lubin et Wane surnagent à la XTerra SwimRun

Le binôme a survolé l’épreuve de 35 kilomètres alternant course à pied et natation, au Xterra Aremiti Swimrun, qui a réuni 350 coureurs ce dimanche à Moorea. Chez les femmes, deux équipes « élites » métropolitaines – Moustakir/Tavernier et Beaury/Casari – ont dominé la course, tandis que la paire locale formée Rai Maeva Raapoto et Lucie Rabréaud se hisse sur la troisième marche du podium. Et pendant que certains allaient au bout de leur effort, 300 passagers de l’Aremiti se sont offerts un moment de réconfort en musique pour une mini-croisière à bord du ferry qui servait de plateforme de lancement à la course.

Un grand saut, et même deux pour les plus courageux. C’était un passage obligé pour les participants du Xterra Aremiti Swim Run 2023 organisé par la VSOP Moz Team. Plus de 350 participants, tous en binômes, ont rejoint la ligne de départ, au beau milieu de la baie de Cook, en s’élançant de la plateforme de l’Aremiti Ferry. Suivaient 12,5 ou 35 km de course où s’enchainaient les sections aquatiques et terrestres, toujours avec le même équipement. Les coureurs de la « XL » ont même eu droit à une remontée à bord du navire et un deuxième plongeon cette fois en baie d’Opunohu. À ce jeu, de plus en plus prisé au fenua où les lagons et les routes côtières se prêtent à merveille à l’alliance de la course à pied et de la nage en eau libre, c’est Thomas Lubin et Cédric Wane qui l’emportent, comme lors de la SwimRun Vodafone qui avait servi de répétition générale au début du mois à Punaauia.

Le binôme, qui finit en 4 heures 22 minutes et 47 secondes, a réussi à créer l’écart à la première longue portion terrestre. Les suivants – Teva Poulain et Damien Troquenet (4h40m44s), suivis par Pierrick Page, vainqueur en 2019 et 2022 et cette fois appairé à Cédric Fleureton (4h43m11s) – ne les rattraperont plus. « On a été très complémentaire, nos niveaux sont vraiment proches dans les deux disciplines, on s’est beaucoup aidé, on a positivé tout le temps, on a bien ravitaillé… Il y a pas grand chose à jeter sur cette course » explique Thomas Lubin, qui regrette seulement une erreur d’aiguillage qui a coûté quelques minutes sur la fin de parcours.

Tout au bout de l’effort pour les uns…

Chez les filles, ce sont deux duos métropolitains au palmarès bien remplis et qui évoluent en « élite » sur le circuit européen qui finissent en tête. Julia Moustakir et Aline Tavernier – 8 courses et 8 podiums ensemble, des côtes suédoises de la Baltique à la Méditerranée – avalent les 35 kilomètres en 5 heures, 8 minutes et 55 secondes. Marine Beaury et Chiara Casari, respectivement championne de France de Raid Multisport et vainqueur de la dernière Swimrun Portugal passent la ligne 14 minutes plus tard (5h22m56s). Quant aux premières locales, il s’agit des championnes de l’édition 2022, Rai Maeva Raapoto et Lucie Rabréaud (6h19m02s) « très fières » de cette troisième place « qu’on est allé chercher loin ». « On a quand même une heure de différence avec les ‘élites’, et le premier binôme femmes s’est trompé deux fois sur le parcours, donc elles auraient pu creuser plus l’écart avec nous, précise Rai Maeva Raapoto, qui parle d’une course « super dure » où elle et sa coéquipière ont tout fait pour ne pas laisser trop transparaitre leur souffrance et continuer à se soutenir mutuellement. Mais bon, c’est pas grave : nous on est des amateures et on a réussi à se classer pas loin d’elles, donc c’est… ‘wow' ».

À noter aussi la victoire de Pauline Moreau et Jean-Marc Rimaud en catégorie mixte (5h8m16s) et de la Team Outlaw sur le 12,5km en 2 heures, 2 minutes et 12 secondes.





… la croisière s’amuse pour les autres

Et pendant que certains nageaient et courraient, d’autres, à peu près aussi nombreux, dansaient, mangeaient et prenaient du bon temps à bord de l’Aremiti. Car pour la première fois le ferry offrait aux non-participants – souvent les familles de coureurs, mais aussi des habitants de Moorea ou des Tahitiens voulant découvrir les baies de l’île sœur sous un autre angle – une « mini-croisière », animée par Pepena, un Dj sur le sun Deck et un ma’a Tahiti, entre autres. La compagnie tire un « très bon bilan » de cette expérimentation qui visait à « faire participer le public » au mieux à la compétition. « On s’attendait pas à un tel engouement, on va le refaire très vite » promet la commerciale Cecile Maass :

beaucoup des athlètes de cette SwimRun ce sont donné rendez-vous le weekend prochain pour les trails Xterra à Moorea.