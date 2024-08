L’or coule à flots pour Tahiti aux championnats du monde de Va’a

Après trois jours de compétition, Tahiti a pris le large aux Mondiaux de Sprint organisés à Hilo, avec 17 titres et un total de 24 podiums, loin devant la Nouvelle-Zélande, les États-Unis ou Hawaii. Du para-va’a aux V12 « élite » en passant par les masters, dont le doyen Manapamano Temaiana, 80 ans, tout le monde a fait sa part dans cette moisson qui est loin d’être terminée. Il reste cinq jours de compétition sur la « Big Island » hawaïenne, avec encore quelques hymnes à faire retentir en individuel, mais surtout des titres à glaner en V6 et V12 par club.

Weekend doré à Hilo. La délégation tahitienne, qui avait déjà remporté deux médailles d’or lors de la première journée des Championnats du monde de va’a Sprint, à Hawaii vendredi, en a arraché quinze autres, pas moins, ce samedi et ce dimanche. Il faut dire que les courses s’enchaînent sur la côte Est de Big Island. Samedi, c’est le V6 hommes qui a donné le ton en catégorie élite : or en 500 et en 1500 mètres, à chaque fois devant la Nouvelle-Zélande et Hawaii, or encore en V12 500 mètres, avec une étonnante équipe brésilienne qui se fait une place sur le podium. Les Vahine « élite » feront un peu moins bien : quatrième place en V6 500 mètres, deuxième, et donc médailles d’argent, en V12 sur la même distance, derrière d’implacables kiwies. Et tout de même une médaille d’or en V6 1500 mètres. Qu’importent les quelques déceptions, l’heure est à la fête surtout vu les performances des juniors tahitiens : première place pour les garçons comme les filles sur 500 mètres puis sur 1000 mètres, avec à chaque fois une belle avance sur Hawaii, la Nouvelle-Zélande ou même les États-Unis et l’Australie suivant les courses.



Le para-va’a enchaîne les podiums

En individuel, ce sont encore les athlètes handisport qui ont brillé : Gervais Aumeran, titré la veille par équipe, s’impose sur 250 mètres, devant Patrick Viriamu qui attendra ce dimanche pour se parer d’or sur 500 mètres. Leur coéquipier Christian Ti-Paon est aussi en or sur la même distance, mais dans une autre catégorie d’âge, quand Heilani Tama récolte du bronze. Gervais Aumeran, encore lui, retournera sur le podium dimanche après-midi après sa victoire en para-V1 sur 1500 mètres, laissant l’argent à Allgower Maruae. Enfin, Atonia Maitia s’impose à deux reprises, notamment sur 1500 mètres, finalisant une impressionnante moisson du handisport polynésien.

Manapamano Temaiana, champion à 80 ans

En catégorie master, c’est Eric Deane qui ouvre le bal des médailles, avec du bronze en M60 samedi. Mais c’est surtout Manapamano Temaiana qui sera à la fête en s’imposant, dimanche, à 80 ans, sur 250 mètres. Brigitte Langomazino, en plus de 60 ans, ne fera pas aussi bien, mais arrache tout de même le bronze sur 500 mètres derrière une canadienne et une Hawaïenne. Grosse déception en revanche pour Sylvie Auger, multi-médaillée lors des éditions précédentes, mais qui a été heurtée par deux autres concurrentes en série. Des néo-zélandaises qui ont été disqualifiées, mais la Tahitienne a tout de même dû passer par les repêchages, où elle a échoué à la cinquième place après avoir mené toute la course, pas aidée par un couloir « pas droit » selon elle et par conséquent « plus long » de plusieurs mètres.

La première victoire de club est venue d’EDT va’a qui remporte l’or en V12 junior sur 500 mètres. Les courses de V12, justement, doivent s’enchaîner ce lundi avec beaucoup d’espoirs de titres pour la Polynésie française. S’ajoutent des finales de V1, des juniors aux masters, programmées pour la fin de journée.

Au tableau des médailles, Tahiti a déjà pris le large : 17 en or, pour un total de 24 podiums, d’après le décompte diffusé par TNTV. La Nouvelle-Zélande, avec 23 médailles mais seulement 5 en or, reste devant les États-Unis, Hawaii, le Canada, puis la France qui a tout de même remporté deux titres mondiaux.