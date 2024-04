Thomas Lubin et Cédric Wane remportent le swimrun de Yaté

Ça se passait en Nouvelle-Calédonie samedi, mais vendredi à l’heure de Tahiti. La meilleure paire polynésienne du moment en swimrun continue à impressionner à l’international. Ils ont été les premiers à terminer le parcours de la Ötillö Merit Race de Yaté, soit 42,2km (34,4km de trail avec 800 mètres de dénivelé, et 7,8km de natation) en 5h30.

Thomas Lubin et Cédric Wane se sont imposés sur le swimrun de Yaté en Nouvelle-Calédonie ce samedi (vendredi à l’heure de Tahiti). Au programme de cette course franchisée Ötillö Merit Race : 42,2km, soit 34,4km de trail avec 800 mètres de dénivelé, et 7,8km de natation, le tout répartis en plusieurs tronçons, dans le lac de Yaté et le parc de la rivière bleue. Au lendemain de cette victoire, les deux hommes se disaient « encore dans l’euphorie de leur course », prenant soin de « quelques courbatures » et « vraiment heureux ». Rien ne semble les arrêter pas même leurs rivaux car on trouvait aussi Hugo Tormento, champion du monde de la discipline depuis plusieurs années qui faisait équipe avec le champion de natation Camille Lacourt, inscrits sur ce parcours. Lubin et Wane n’avaient rien préjugé de leur niveau : « On avait forcément énormément de respect par rapport à Camille Lacourt, un champion du monde de natation, et Hugo Tormento qui est intouchable en swimrun… On s’était dit on verra le jour J. Mais interrogé après la course, Camille Lacourt a répondu que la course à pied était un enfer. Bon, ils venaient comme ambassadeurs, le plan sportif était secondaire pour eux. »

« Ce n’est pas le fruit du hasard »

Tandis que la paire locale a rapidement pris la tête pour ne plus lâcher les avant-postes. « Ce n’est pas le fruit du hasard, il y a un programme d’entrainement derrière, c’est pensé, c’est prémédité, c’est assez méthodique. Il y a beaucoup de discipline, c’est sûr mais on y prend plaisir », a expliqué Cédric Wane.

Si aucun entrainement spécifique n’a été programmé pour cette course, Thomas Lubin ajoute qu’elle est entrée dans le programme général qui doit les emmener aux championnats du monde Ötillö en Suède en septembre prochain. « On a axé sur la natation pour passer un palier sur notre point faible et ça a a porté ses fruits et pour le reste on a continué à faire ce qu’on sait faire. » Tout en profitant du cadre exceptionnel de la course de Yaté. « On a produit un effort dans un cadre avec un mélange de couleurs, de terre ocre, de végétation d’un vert flamboyant c’était exceptionnel. Il y a une partie qui nous restera en tête à jamais, on a fait une partie de natation dans ce qu’ils appellent la forêt noyée, c’était incroyable, on nageait avec des arbres en-dessous nous, un truc qu’on ne peut même pas imaginer. »

Objectif : les mondiaux de Suède

La particularité de cette discipline est d’être courue à deux et c’est la grande force de Thomas Lubin et Cédric Wane : leur entente et leur état d’esprit. « Quand tu fais de la place pour le beau pendant de tels efforts, c’est quand même difficile par moments, la souffrance est plus supportable. Ne serait-ce qu’arriver à profiter du moment, se dire des petits mots d’encouragement, comment vas-tu, ça va, on a tellement de la chance, c’était une longue conversation entre Thomas et moi pendant 5h30. Ça fait passer la souffrance au second plan. »

Prochaines courses : la Ötillö Whistler, dont ce sera la première édition, près de Vancouver au Canada le 7 juillet puis les mondiaux en Suède le 2 septembre où la paire polynésienne espère bien faire mieux que l’année dernière, où déjà ils arrivaient à la dixième place mondiale, et pourquoi pas rentrer dans le Top 5 ! On les verra aussi sur la Vodafone Swimrun Race le 8 mai prochain.