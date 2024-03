Nelson Monfort donnera le départ du Marathon de Moorea

Le célèbre commentateur sportif est le parrain de l’édition 2024 du Marathon de Moorea qui aura lieu, avec les six autres courses sur route prévues au programme, les 30 et 31 mars prochains. Une édition déjà qualifiée « d’exceptionnelle » par les organisateurs qui prévoient davantage de moyens, d’ambiance et même de musique sur les parcours. Et surtout des effectifs « presque doublés » par rapport à l’année dernière, pour le marathon, le semi et le 10 kilomètres.

Il ne mènera peut-être pas d’interviews bilingues en bord de piste, mais Nelson Monfort sera bien au plus près des athlètes les 30 et 31 mars prochains sur l’île sœur. Nelson Monfort devrait même donner le départ – et participer aux remises de prix – du Marathon de Moorea, dont il est le parrain officiel cette année. « C’est une figure du journalisme et du sport qui sera avec nous », se félicite Jean-Michel Monot, président de VSOP-XO qui a repris cette année l’organisation de ce weekend de course sur route, que beaucoup voyaient s’essouffler ces derniers temps. Cette édition 2024 a tout pour relancer l’évènement : les organisateurs promettent « des moyens jamais vus » pour faire vivre les sept épreuves au programme – le 10 kilomètres et le semi-marathon le samedi 30 mars, « l’éveil athlétique », les 1, 3 et 4,5 km ainsi que le marathon (42,195km) le dimanche 31.

Participation en large hausse

Les parcours ont été revus pour « boucler » autour des baies et notamment celle d’Opunohu, des groupes de musiques devraient être mobilisés pour encourager les athlètes tout au long des courses, des animations sont prévus autour des départs et arrivée, à la plage publique de Tahiamanu, et les heures de départ ont même été retardées pour permettre une plus large présence du public. Plus de coup de pistolet à 4 heures du matin : les coureurs s’élanceront entre 6h15 et 10h30 suivant les courses. Qui dit plus tard dit plus chaud, comme le craignent certains athlètes : Jean-Michel Monot promet des ravitaillement et des « épongeages » plus fréquents et même – une première – des brumisateurs qui seront installés sur certains points de passage. « On a vraiment mis les moyens pour redonner aux gens l’envie de courir sur route », reprend le patron de la VSOP-XO. Et ça fonctionne, semble-t-il : avec plus de 650 inscriptions, dont une centaine sur le marathon et près de 270 sur le semi, les effectifs sont en large augmentation.