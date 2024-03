Le Terevau à l’arrêt au moins une semaine pour réparation

Après une première alerte sur un moteur samedi, et des inspections poussées à Vaiare, plusieurs problèmes mécaniques ont été identifiés à bord de la navette rapide. La direction, pour ne pas risquer d’endommager le bateau et pour permettre aux clients de s’organiser, a préféré stopper les rotations Tahiti – Moorea pour une semaine. En espérant pouvoir les reprendre le lundi 25 mars.

La direction l’a annoncé dès lundi soir sur les réseaux sociaux : le Terevau « est dans l’obligation d’arrêter les rotations du bateau toute la semaine ». En cause un « souci de moteur » identifié dès samedi lors d’une traversée vers Moorea. Depuis, la navette rapide a subi des inspections poussées, qui ont permis de découvrir « d’autres problèmes à régler », et n’a pas quitté le quai de Vaiare.

Elle devrait revenir à Papeete ce mardi – sur deux moteurs, et sans passagers – mais seulement pour faire l’objet de « travaux importants ». Difficile, à ce stade d’estimer avec exactitude la durée de ces réparations. Mais la direction a préféré « bloquer toute la semaine », pour éviter des mauvaises surprises aux clients et ne pas risquer d’endommager davantage les moteurs de la navette rapide. « On a les pièces et les outils à disposition, le seul problème que ces réparations prennent du temps », explique une responsable. Au moins une semaine, donc : le Terevau espère reprendre ses rotations le lundi 25 mars.