Le Tahei auti ia Moorea reporté

Le CASCEM avait organisé une cérémonie avec l’Église protestante ma’ohi nommée Tahei auti ia Moorea ce samedi 23 octobre. Le rassemblement est reporté à cause du mauvais temps annoncé : Tahiti et Moorea sont en vigilance orange. Le but était de sensibiliser la population au danger que représentent les projets immobiliers prévus sur l’île sœur aux yeux du collectif. Les organisateurs souhaitent également que les autorités remédient à cette situation.

C’est le collectif des associations sportives, collectives, culturelles et environnementales de Moorea (CASCEM) en collaboration avec l’Église protestante ma’ohi qui sont à l’origine de la manifestation. Une corde en auti ou cordyline, plante symbolisant le domaine sacré en Polynésie, pour protéger Moorea. Le geste pacifique promettait de rassembler du monde. Les organisateurs du Tahei auti ia Moorea sont intervenus dans les paroisses de l’EPM à Moorea pendant tout le mois d’octobre et les sympathisants de la cause comptent même une association sportive qui a entrepris de relier Tema’e depuis Tautira en pirogue.

Chaque participant était appelé à se rendre sur la plage de Tema’e avec une corde tressée en ‘auti pour créer une tresse monumentale. Les initiatives des participants étaient nombreuses pour garantir la réussite de l’événement : un truck devait faire le tour de l’île pour récupérer ceux qui le souhaitaient, des vidéos tutorielles ont été réalisées pour la confection de la tresse et l’apprentissage de chants. Ce ne sera donc pas pour cette fois, mais le rassemblement est reporté à une date ultérieure.

Un geste pacifique contre la multiplication des projets immobilier à Moorea

Opposés depuis longtemps aux différents projets immobiliers qui voient le jour sur l’île, les membres du collectif n’ont eu de cesse de se manifester auprès de la mairie notamment et aussi du Pays, au travers de courriers, communiqués, etc… sans obtenir gain de cause. C’est encore l’objet de ce rassemblement d’ampleur : sensibiliser la population aux conséquences des projets immobiliers visés, qu’ils estiment néfastes pour l’environnement, le bien-être de la population et l’accès à la propriété foncière des populations locales. Si des outils tels que le PGEM et le PGA existent, leur capacité à prendre en compte l’opinion de la population est remise en cause par le collectif.