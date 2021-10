Teva Rohfritsch : « Quand on fait voter une obligation vaccinale, il faut se l’appliquer »

Ce vendredi matin, le sénateur Teva Rohfritsch a été reçu dans les studios de Radio 1 pour l’émission Benny soit-il. C’était l’occasion pour l’ancien vice-président de parler de lui, de son enfance et de son parcours politique. Mais il a également abordé les controverses sur la vaccination des élus, et estime que les réfractaires à la vaccination dans la majorité doivent quitter leurs fonctions.



Assez discret ces derniers temps, le sénateur a évoqué la crise qui a débuté avec le mariage du vice-président Tearii Alpha. Teva Rohfritsch expliquait au micro qu’il était en France au moment de ces festivités et qu’il a cru à une « mauvaise blague ». Il en est bien conscient, c’est un sujet qui dessert le groupe majoritaire et son image.

Un enchaînement d’événements « dé-sas-treux »

Aujourd’hui, la mauvaise blague a généré une “crise de confiance” entre la population et le Tapura Huiraatira. Une perte de crédibilité de la majorité qui finalement contrarie l’aboutissement de la loi sur l’obligation vaccinale, à la grande joie de ses détracteurs. Dans le fond, la réception au restaurant Gauguin – « qui n’aurait pas du se tenir », affirme-t-il – n’est pas l’unique raison, et Teva Rohfritsch, qui est aussi le 1er vice-président du Tapura, le rappelle : les membres de son parti ont voté la loi sur l’obligation vaccinale, mais au moins deux d’entre eux ne l’appliquent pas, Tearii Alpha et Gaston Tong Sang.

“On est tous minés au quotidien par ce sujet, qui n’est quand même pas le sujet fondamental aujourd’hui… mais qui reste un sujet qui bloque tout. Parce que ce n’est pas du sable dans l’engrenage (Édouard Fritch parlait jeudi soir de « grain de sable », ndlr), mais c’est un énorme caillou dans la machine”, métaphorise le sénateur en parlant des membres non-vaccinés du Tapura.

Un conseil politique s’est tenu hier soir à la mairie de Pirae, au cours duquel, le président du Pays, avec de nombreux soutiens, a « exigé » que les deux hommes se fassent vacciner. Pour Teva Rohfritsch, la position qu’arbore son successeur à la vice-présidence est intolérable : “Quand on est VP (…), quand on est dans une fonction et qu’on fait voter une obligation vaccinale, il faut se l’appliquer, c’est tout. Sinon, on ne reste pas dans la fonction. (…) Il est hors de question, ce n’est pas négociable, ni acceptable, qu’on ne l’applique pas à nous-mêmes.”

Teva Rohfritsch a été tout au long de l’émission très protecteur envers le président du Pays : « Notre président a pris tous les coups tout seul ! » Il dit avoir beaucoup encouragé Édouard Fritch, « qui n’est pas un coupeur de têtes, ce n’est pas Gaston Flosse », à reprendre la main sur ce sujet délicat, concédant qu’« il aurait peut-être du décider plus tôt, mais il comptait sur l’intelligence des uns et des autres. » Pour lui, le « silence pesant » des deux réfractaires au vaccin signifie un « non » à l’injonction du parti, et les conséquences doivent être tirées, car « les stratégies individuelles ne doivent pas remettre en cause le collectif ».