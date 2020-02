Le Pays suspend la vente de liquides de vapotage contenant de l’acétate de vitamine E

Le conseil des ministres a interdit pour une durée de un an, la présence de la vitamine E dans les produits et recharges de cigarettes électroniques et a décidé également de retirer du marché les produits qui seraient déjà mis en vente.

Constatant que plus de 2 000 cas de pneumopathies aux Etats-Unis étaient en lien avec l’utilisation de produits de vapotage contenant de l’acétate de vitamine E, et à l’origine d’une quarantaine de décès, le conseil des ministres a interdit, pour une durée de un an, la présence de la vitamine E dans les produits et recharges de cigarettes électroniques. Il a décidé également de retirer du marché les produits qui seraient déjà mis en vente.

Ainsi, le communiqué précise que « Tout vendeur engagera sa responsabilité pénale au titre de la loi du Pays du 26 septembre 2008 et tout professionnel qui émet, en tout connaissance de cause, un produit contenant une substance interdite, encourt également une incrimination au titre du délit de falsification, puni d’une contravention de 4 474 000 Fcfp et d’une peine d’emprisonnement de deux ans, peine portée au double si la falsification est nuisible à l’homme ».