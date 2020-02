Les gendarmes libèrent deux personnes séquestrées

Des gendarmes sont intervenus ce mercredi matin à Faa’a pour libérer deux personnes séquestrées par des individus dans le quartier Souki à Faa’a

Selon nos confrères de Polynésie Première, les personnes étaient retenues dans le quartier Souki à Faa’a. Après intervention des gendarmes, deux personnes ont été arrêtées et sont actuellement en garde à vue. Une des personnes retenues prisonnières aurait été blessée à l’œil après avoir été passée à tabac par les individus.

Pour l’heure les gendarmes sont toujours à la recherche des autres membres de la bande qui ont participé à la séquestration.

Si on ignore tout des raisons qui les ont poussé à agir de la sorte, on peut supposer qu’il s’agit d’une affaire de stupéfiants en l’occurrence l’ice, où ce type de fait est de plus en plus fréquent. La suite de l’enquête nous le dira.