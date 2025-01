Le Pays veut créer une « Journée du Don d’organes »

Le conseil des ministres propose de créer une « Journée Polynésienne du don d’organes » le 26 avril, pour augmenter la visibilité et valoriser les actions locales, alors que la pratique reste confrontée à des réticences et que les journées nationales (22 juin) et mondiales (17 octobre) du don d’organes, « peinent à capter l’attention en Polynésie ».

Le 26 avril, journée polynésienne du Don d’organes ? C’est le projet du gouvernement qui a fait cette proposition en conseil des ministres ce 22 janvier. « Cette journée vise à sensibiliser la population polynésienne sur l’importance du don d’organes et à encourager la solidarité dans un contexte adapté aux croyances et valeurs culturelles locales », détaille le compte-rendu de la réunion. Le conseil des ministres rappelle que la seule greffe réalisable localement est la greffe de reins, mais « reste cependant confrontée à une réticence accrue au fenua, en raison de croyances et traditions bien ancrées ». Le gouvernement veut notamment sensibiliser « les jeunes générations ».

Créer une date propre à la Polynésie permettrait aussi d’augmenter la visibilité des actions, « contrairement aux journées nationales (22 juin) et mondiales (17 octobre) du don d’organe, qui peinent à capter l’attention en Polynésie en raison de la concurrence avec d’autres campagnes (Juin vert, Octobre rose, etc.) ». Pour le Pays, « cet événement mettra en avant l’entraide et la solidarité, piliers du lien social au fenua ».

Le conseil des ministres propose de créer cette journée dès le 26 avril 2025, avec une ambition de « l’institutionnaliser, pour en garantir la pérennité et l’impact dans le temps. À terme, cette journée pourrait s’élargir à d’autres types de dons, pour la greffe de cornée, également possible localement. »