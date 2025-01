Trophées du sport : Teura Tupaia, Kauli Vaast et Vahine Fierro honorés

La 11e édition des Trophées du sport s’est déroulée mardi soir au Grand théâtre. Kauli Vaast a remporté le Prix du public, Vahine Fierro a été distinguée meilleure athlète féminine, Teurai Tuapaia meilleur athlète homme, et Teanavai Perez espoir de l’année. Seize prix au total ont été remis.

Les figures du sport local avaient rendez-vous mardi soir au Grand théâtre, pour la 11e édition des Trophées du sport. Cette année, seize prix ont été remis au cour de cette soirée bien ancrée dans le paysage sportif polynésien. Avec près d’un millier de votants, le Prix du public a été décerné au surfeur Kauli Vaast, champion olympique 2024. « Ça me touche beaucoup, il était important pour moi de partager cette victoire avec toute la Polynésie, donc c’est un beau geste de la part du public de voter pour moi », sourit le surfeur de Vairao, de retour au fenua où il se dit heureux de pouvoir « souffler un peu », après une année 2024 endiablée. « Je n’ai pas eu un moment pour me poser, je vais pouvoir le faire deux semaines avant de reprendre les entraînements petit à petit », avant son retour à la compétition prévu pour « le mois de juin » en Challengers Series.

En surf toujours, Vahine Fierro, brillante sur le circuit secondaire l’an passé, avec une qualification pour le Championship Tour à la clef, a remporté le prix de l’athlète féminine de l’année. Chez les messieurs, cette récompense est revenue au lanceur de javelot Teuraiterai Tupaia, devenu recordman de France en mai 2024 avec un jet à 86,11m. L’athlétisme s’est aussi illustré dans deux autres catégories. D’abord en « Espoir », un prix décerné à Teanavai Perez, médaillée d’or aux derniers Jeux du Pacifique, médaillée de bronze aux Oceania et recordwoman de Polynésie du saut en hauteur (1,76m) à seulement 15 ans. Puis en « arbitre », avec la récompense de Moana Kervella, présent aux JO de Paris.

En va’a, Kyle Taraufau, inarrêtable en individuel cette année avec des succès sur la Hawaiki Nui solo, la Super Tahoe ou le Super Aito, remporte la récompense du paddler of the year. Gervais Aumeran gagne le prix handisport et Karyl Maoni est sacré « légende du sport ». Tous deux ont notamment brillé aux mondiaux sprint de Hilo, à Hawaii. À noter également les récompenses pour Thomas Lubin et Cedric Wane (swimrun) en catégorie « équipe », pour Alizée Belrose (tennis de table), salué pour son travail en tant qu’entraîneur, pour Charlie Faata en Tuaro Ma’ohi et pour Antoine Fermon (kite-surf) dans la catégorie « sports extrêmes ».