Le Port autonome fête ses 60 ans

Du 14 au 18 novembre, le Port autonome de Papeete va célébrer son 60e anniversaire. La place Vaiete sera le centre de plusieurs événements : une exposition photo, des visites en bateau de tout le site pour les publics scolaires, et pour inspirer les jeunes, un forum des métiers portuaires : les entreprises du port peinent à recruter.

Toute la semaine prochaine, le Port autonome de Papeete fête ses 60 ans place Vaiete. Une célébration en trois axes : « honorer le passé » avec une exposition photo qui retrace les métamorphoses du site depuis le début du XXe siècle ; « découvrir le port », avec des visites guidées en bateau, essentiellement destinées aux publics scolaires ; et « inspirer l’avenir », avec le mercredi 26 novembre de 8 heures à 15 heures, un forum des métiers portuaires : de nombreuses entreprises ainsi que le RSMA et le Service de l’emploi seront présents pour susciter des vocations, car le secteur est en constant développement mais peine à recruter, explique le ministre des Grands travaux, René Temeharo : « Les anciens partent à la retraite, dans plusieurs domaines, que ce soit dans le tourisme et la croisière, chez les acconiers, les caboteurs, les mécaniciens les soudeurs, ils sont très, très bien payés. Par exemple, on manque de capitaines de bateaux. »

Agrandissement et approfondissement de la passe : des discussions en vue avec les transporteurs maritimes

Un nouveau schéma directeur du Port devrait être validé en conseil d’administration le 15 novembre. L’avenir du Port autonome, dont le budget annuel est d’environ 9 milliards de Fcfp, passe par l’augmentation de la capacité d’accueil des grands porte-conteneurs qui pour l’instant doivent se limiter à 70% de leur potentiel de charge pour accoster à Papeete. Des travaux préliminaires ont déjà commencé, notamment sur le quai au long cours ; ils devraient durer « deux ans, deux ans et demi, » dit le ministre. Mais il ne cache pas son agaçement sur le calendrier : de nouvelles normes vont entrer en vigueur en 2025, et certains s’inquiètent du fait que les navires en provenance directe d’Europe ne puissent plus faire escale en Polynésie. « On nous avait expliqué que 2027 serait le moment opportun pour agrandir, dit René Temeharo. Et puis du jour au lendemain on nous dit non, c’est 2025. » Le ministre se déplace la semaine prochaine pour aller en parler avec CMA-CGM, qui avait pourtant, affirme-t-il, participé à l’élaboration du schéma directeur et de son calendrier.

La bonne santé financière du Port autonome permet en tous les cas, dit René Temeharo, d’envisager sereinement l’avenir proche en termes d’investissements, sans recourir à des augmentations de tarifs.

Les entreprises et organismes présents au Forum des métiers du 16 novembre :

