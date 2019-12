Le portrait vidéo de Matahari Bousquet à Miss France

J-10 avant l’élection de Miss France à Marseille. Histoire de patienter un peu, la société Miss France a permis aux 30 candidates de diffuser leur portrait vidéo.

Des portraits réalisés en Polynésie et notamment à Moorea où le voyage de préparation s’est déroulé le mois dernier. Dans sa vidéo, notre Miss Tahiti 2019, Matahari Bousquet, apparait plus belle et à l’aise que jamais devant la caméra. Il faut dire qu’elle était en terrain connue puisque la reine de beauté est originaire de l’île sœur.