Le relooking réussi du site de Outuaraea

L’ancien « virage du flamboyant » de Faa’a a changé de visage : le site de 6000 m2 a été totalement réaménagé pour faire place à un grand pae pae qui accueillera animations et spectacles, une aire de jeux pour enfants, et des fare destinés à la restauration, la vente de produits agricoles ou artisanaux. Il a été inauguré ce jeudi, mais n’ouvrira pas toute de suite au public.

Le gouvernement, Edouard Fritch en tête, entouré du président de l’assemblée Gaston Tong Sang et du maire de Faa’a Oscar Temaru, ont inauguré jeudi en fin de journée le site aménagé de Outuaraea qui a totalement changé de visage. Ce qui était un parking il y a encore deux ans est désormais un espace paysager, toujours orné d’un jeune flamboyant qui a été planté près de la stèle commémorative du 17 mai 2013 – l’arbre originel planté par tavana Aubry avait succombé en 2014.

Réalisé pour un montant de 260 millions de Fcfp avec le soutien du Service du tourisme et de l’établissement G2P (Grands projets de Polynésie, ex-TNAD) qui a assuré la maîtrise d’ouvrage déléguée, cet aménagement accueille des fare vente, un espace scénique, une aire de jeux pour les enfants et du mobilier urbain. Attention toutefois, priorité a été donnée au site, et il n’y a donc qu’une vingtaine de places de stationnement. « Cette commune mérite aussi d’avoir des aménagements dédiés à la population, » dit la ministre du Tourisme, Nicole Bouteau.

Elle rappelle que ce parc s’inscrit également dans la volonté de faire de l’île de Tahiti une destination touristique à part entière. Le nouveau parc a aussi vocation à s’inscrire dans les tours de l’île proposés aux visiteurs.

Le nouveau parc n’est pas encore tout à fait terminé ; il doit notamment être clôturé et certains travaux de finition effectués. La date exacte de son ouverture au public n’est pas encore fixée. Si c’est le Pays qui pour l’instant prend en charge l’entretien et le gardiennage, la gestion du parc de Outuaraea sera confiée à la commune de Faa’a, qui attribuera les fare (restauration, vente de produits artisanaux ou agricoles…), mais qui devra respecter un cahier des charges établi par le Service du tourisme. Nicole Bouteau doit rencontrer Oscar Temaru la semaine prochaine à ce sujet.

Prochain projet du Pays à Faa’a, l’aménagement du site de Vaitupa. Les travaux commenceront le mois prochain, avec un budget de 780 millions de Fcfp.