«Le résultat de ce soir représente une éclatante victoire», juge Marine Le Pen

Marine Le Pen évoque « une éclatante victoire », après sa défaite face à Emmanuel Macron, au soir du second tour de la présidentielle. « Des millions de nos compatriotes ont fait le choix du camp national et du changement. » Elle maintenant appelle à la mobilisation pour les législatives.

« Un vent de liberté aurait dû se lever sur le pays », a commencé Marine Le Pen, quelques minutes à peine après le résultat de la présidentielle 2022. « Les idées que nous représentons arrivent à des sommets, un soir de second tour de l’élection présidentielle », s’est-elle félicitée. « Avec plus de 43% (il est de 41,8%, ndr), le résultat de ce soir représente, en lui-même, une éclatante victoire », a-t-elle encore jugé. « Des millions de nos compatriotes ont fait le choix du camp national et du changement. »

Une « forme d’espérance »

« Je n’ai aujourd’hui aucun ressentiment, ni rancœur », a dit Marine Le Pen, après sa troisième défaite à la présidentielle, la huitième depuis 1974 pour son camp . « Enterrés, nous l’avons été 1 000 fois, et 1 000 fois l’Histoire a donné tort à ceux qui prévoyaient ou espéraient notre disparition », a-t-elle également déclaré. « Dans cette défaite, je ne peux m’empêcher de sentir une forme d’espérance. » Selon la députée du Pas-de-Calais, « ce résultat constitue pour nos dirigeants français comme pour nos dirigeants européens, le témoignage d’une grande défiance du peuple français à leur égard qu’ils ne peuvent ignorer ».

« Un contre-pouvoir fort » à Emmanuel Macron

« Les Français manifestent ce soir le souhait d’un contre pouvoir fort à celui d’Emmanuel Macron, d’une opposition qui va continuer à les défendre et à les protéger face », a assuré Marine Le Pen, en énumérant différents points de son programme comme le pouvoir d’achat des Français. « Je crains que le quinquennat qui s’ouvre ne rompra pas avec les pratiques méprisantes et brutales du précédent, et qu’Emmanuel Macron ne fera rien pour réparer les fractures qui divisent notre pays et font souffrir nos compatriotes », a-t-elle encore dit.

En ce sens, Marine Le Pen a décidé que « plus que jamais », elle poursuivrait son « engagement pour la France et les Français ». En rappelant l’effondrement des partis dits traditionnels, la candidate du Rassemblement national a affirmé qu’une « grande recomposition politique se fait jour dans le pays ». Mettant en cause le mode de scrutin législatif « qui renforce les tendances politiques et » fausse la représentativité parlementaire », Marine Le Pen juge que « le risque de voir Emmanuel Macron s’empare de manière mécanique de tous les pouvoirs est élevé ». « Nous lançons la bataille des législatives », a précisé la candidate du Rassemblement national.

