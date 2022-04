Mélenchon : «Macron est le plus mal élu des présidents de la Cinquième République»

Après la réélection d’Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon s’est félicité de la défaite de Marine Le Pen, mais n’a pas épargné Emmanuel Macron. Il estime que Macron a été réélu grâce à l’abstention et appelle à le battre aux législatives, grâce à une union populaire qui doit « s’élargir », selon lui.

Emmanuel Macron a été réélu ce dimanche soir Président de la République, face à Marine Le Pen. Satisfait de cette victoire, l’Insoumis Jean-Luc Mélenchon a appelé les électeurs de gauche « à battre Emmanuel Macron durant le troisième tour (les législatives) » et souhaite « l’élargissement de l’union populaire ».

Réélu avec 58% des voix, mais avec une possible abstention record (28% selon Opinion Way pour CNEWS et Europe 1, le pire score depuis 1969), Jean-Luc Mélenchon estime qu’Emmanuel Macron est « le plus mal élu des Présidents de la Ve République », avant d’expliquer que « sa monarchie présidentielle ne survit que par défaut ».

Mélenchon tourné « vers le troisième tour » et le poste de Premier ministre

Le candidat insoumis n’a pas hésité à tacler certaines propositions du candidat Macron, notamment celle sur le RSA : « Les personnes qui bénéficient du RSA travailleront gratuitement pendant 20h », analyse-t-il. Pour vouer à l’échec, la politique d’Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon appelle ses électeurs à ne « pas se résigner » et « à entrer dans l’action ». Avec un objectif clair : les législatives prévues en juin. « Le troisième tour commence ce soir. Vous pouvez battre M. Macron et choisir un autre chemin », a-t-il lancé.

« Un autre monde est encore possible si vous élisez une majorité des députés de la nouvelle union qui doit s’élargir », a-t-il ajouté. Un message clair à destination des autres candidats de la gauche au premier tour, comme Yannick Jadot, Fabien Roussel ou Anne Hidalgo.