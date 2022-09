Le Smig passe à 162 973 Fcfp au 1er octobre

Le conseil des ministres a acté le relèvement du Smig horaire de 2,44% à partir du 1er octobre 2022. Soit 3 881 Francs de plus sur le salaire brut.

Le nouvel indice des prix de détail à la consommation montre une augmentation de 3,10% entre mars et juillet 2022. Ce taux oblige à opérer un relèvement automatique du SMIG en vigueur dans la même proportion, conformément aux dispositions du Code du travail polynésien.

En mai dernier, l’augmentation de 2% qui avait porté le SMIG à 159 092 Fcfp comportait une composante « d’anticipation sur les effets de l’inflation à court terme » de 0,66%. Restait donc à acter une augmentation de 2,44% pour atteindre le chiffre de 3,10%.

Par conséquent, le Conseil des ministres a approuvé l’arrêté fixant ainsi le SMIG horaire à 964,34 Fcfp (au lieu de 941,37 Fcfp), soit un SMIG mensuel de 162 973 Fcfp, pour 169 heures de travail à partir du 1er octobre 2022.

Ce relèvement conjugué à la baisse des cotisations sociales de 2 points applicable au 1er octobre 2022, seront des leviers de nature à renforcer le pouvoir d’achat des salariés dont les rémunérations sont les plus faibles, sans mettre en péril la relance de l’économie et de l’emploi.

Le mécanisme de revalorisation bientôt rediscuté

Compte tenu notamment du contexte géopolitique qui engendre une inflation imprévisible, et de la nécessité de maintenir la relance économique, tout en préservant l’emploi, et en limitant la sphère inflationniste, il est également proposé l’ouverture de discussion interministérielle avec les partenaires sociaux sur le mécanisme de revalorisation automatique du SMIG. Le préalable nécessaire à ces discussions étant une projection de l’inflation sur les mois à venir et une analyse de l’impact économique liée à des augmentations successives du SMIG.

Avec communiqué