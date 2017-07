Le tamure endiablé de l’acteur Jack Black à Tetiaroa

Décidément, la Polynésie ne cesse d’attirer les stars d’Hollywood. L’acteur, humoriste et chanteur, Jack Black, vient de publier sur les réseaux sociaux quelques photos de son séjour au Brando de Tetiaroa. Mais il a surtout mis en ligne une vidéo d’une tentative de tamure… endiablé !

Après Sylvester Stallone la semaine dernière, au tour de l’acteur américain Jack Black, consacré notamment par le King Kong de Peter Jackson en 2005 ou le film The Holiday l’année suivante, d’afficher ses vacances au fenua sur les réseaux sociaux. L’acteur, humoriste et chanteur a publié ce weekend une série de photos de son séjour au Brando de Tetiaroa sur ses comptes Facebook et Instagram.

Mais surtout, l’acteur a publié samedi une vidéo d’une tentative de tamure très personnelle ! On aperçoit d’ailleurs dans les premières secondes de la vidéo la directrice de Radio 1, Sonia Aline. L’information est donc recoupée. De source sûre…