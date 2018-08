Lady Gaga et le prince Albert de Monaco pensionnaires du Brando

Décidément la Polynésie n’en fini plus d’attirer la jet-set mondiale. Stars de la chanson, sportifs et têtes couronnées viennent passer leurs villégiatures sous nos latitudes, mettant le focus sur nos îles. Après Paul Pogba venu se ressourcer à Bora Bora, c’est au tour de Lady Gaga et du Prince Albert de Monaco, accompagné de sa femme et de ses enfants, de venir goûter au charme de Tetiaroa et de l’hôtel The Brando.

Obama , Johnny Depp, le resort de luxe The Brando n’en finit plus de faire le plein d’illustres figures du 21ème siècle. Selon nos confrères de Tahiti Infos, Lady Gaga est arrivé vendredi dernier avec son compagnon pour repartir dimanche. Elle qui en début d’année avait du annuler les dates de sa tournée européennes pour raison médicale se refait une santé sous le ciel polynésien. Sa prochaine apparition en public devrait être à la Mostra de Venise, le 29 août, où son dernier film, A Star Is Born, dont elle partage l’affiche avec Bradley Cooper sera présenté en avant première.

Autre tête d’affiche, mais celle-ci couronnée : SAS le Prince Albert de Monaco. Accompagné de sa femme Charlène et de ses jumeaux, il est arrivé mardi à l’hôtel The Brando, où, selon nos confrères, il se reposerait après avoir subi un gros coup de fatigue. Pour l’heure aucun cliché n’a fuité sur les réseaux sociaux ou sur les comptes personnels de ces célébrités.