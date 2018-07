Un douanier et trois gendarmes décorés pour leur lutte contre le narcotrafic

Au début du mois, le président Edouard Fritch avait remis une médaille de chevalier de l’ordre de Tahiti Nui à l’inspecteur des douanes, Renaud Ferrières. Lundi soir, le président a profité de la présence du ministre de l’Action et des comptes publics pour décorer un douanier et trois gendarme, en saluant une nouvelle fois leur travail dans les opérations de saisie de drogue aux Marquises et aux Gambiers.

Ils sont cinq nouveaux chevalier de l’ordre de Tahiti Nui. Le président Edouard Fritch a décoré lundi soir, un douanier et trois gendarmes pour leur implication dans les importantes saisies de drogue réalisés au cour des dernières années aux Marquises et aux Gambier. Au début du mois de juillt, Edouard Fritch avait déjà remis une médaille de l’ordre de Tahiti Nui, à l’inspecteur des douanes, Renaud Ferrières, alors sur le départ. Il avait été indiqué qu’un autre douanier serait décoré à la fin du mois en présence du ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin. Il s’agit de Haumarurai Atger agent des douanes à la brigade extérieur de Faa’a qui a participé à la saisie de 629 kg de cocaïne au large des Marquises et de 500 kg à Nuku-Hiva. Le président du Pays a également remis la médaille de chevalier de l’ordre de Tahiti Nui au commandant de la section de recherche de Papeete, Alain Atger, au major de l’antenne GIGN de Papeete, Jean-Jacques Mangin, et au commandant en second de la compagnie de gendarmerie des Archipels, Robin Fischhoff.

Dans son discours, Edouard Fritch a indiqué que « les affaires de saisie de centaines de kilos de stupéfiants à bord de voiliers étrangers ont mis à la lumière tout le travail effectué par les gendarmes et plus particulièrement par les douaniers pour lutter contre le trafic local et international de stupéfiants » et soulignant que « les missions de sécurité et de protection des personnes effectuées par nos deux administrations, et en particulier par les douaniers sont moins bien connues du grand public ».

Le commandant de gendarmerie, Lucien Li, a également été décoré pour l’ensemble de sa carrière qui se termine à la fin de l’année.