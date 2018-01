Le Tapura sélectionne ses tavana pour les territoriales

A l’approche des territoriales, le Tapura Huiraatira réunit son bureau exécutif ce vendredi après-midi. Il sera question de fixer la date du congrès, mais aussi de discuter des critères d’éligibilité sur la liste pour les prochaines territoriales. Une tâche qui ne va pas être facile en raison de la parité à respecter, et du nombre de tavana homme au parti rouge et blanc.

Le bureau exécutif du Tapura Huiraatira doit se réunir vendredi à 15 heures à la permanence du parti à Papeete. Le comité comporte 24 membres parmi lesquels le président Edouard Fritch, les vice-présidents, les parlementaires Tapura, le président et les vice-président du groupe RMA, la secrétaire générale et ses adjoints, ainsi que la trésorière. « On ne peut pas inviter tout le monde, sinon on ne va pas s’en sortir » affirme une élue. « Mais tous les archipels seront représentés », assure un autre.

Principaux points à l’ordre du jour, la date du congrès du parti rouge et blanc, mais surtout « les critères » qui vont définir la place de chaque élus sur la liste pour les territoriales. « Si tu es tavana et surtout si lors des dernières législatives tu as apporté beaucoup de voix, ce sera déterminant », explique un élu.

En effet, le simple fait d’être maire ne suffira pas pour assurer une place éligible sur la liste. Les tavana de la section 2 ne le savent que trop bien. Avec la parité, les maire et maires délégués Tapura sont même plus nombreux qu’il n’y a de places sur la liste. « La difficulté, ce sera les hommes sur la liste. Car on a beaucoup de tavana hommes, alors même qu’il faut que la liste respecte la parité », explique un maire. « On devra faire avec. C’est la loi. Mais bon, si je ne suis pas d’accord eh bien je vais le faire savoir », lâche un second édile.

Notons que les décisions prises vendredi ne seront pas définitives. Une commission ad-hoc devra se réunir, avant que le congrès du Tapura entérine toutes les décisions prises.