Marc Chapman va quitter la présidence de la TEP

Marc Chapman ne sera bientôt plus président du conseil d’administration (PCA) de la société de Transport d’énergie électrique en Polynésie (TEP). Un projet d’arrêté prévoit son remplacement au sein du CA par le directeur de la TEP, Thierry Trouillet. Un changement qui va permettre de régler une situation aussi ubuesque que coûteuse, puisque le PCA résidait hors de la Polynésie.

Ca bouge à la tête de la TEP. Un projet d’arrêté est dans les tuyaux pour remplacer le PCA, Marc Chapman, par le directeur de la TEP, Thierry Trouillet, au sein du conseil d’administration de la société d’économie mixte qui gère le transport de l’électricité au fenua. Exit le PCA nommé en 2016 pour remplacer Bruno Marty. Et si on ne connaît pas les raisons exactes du départ de Marc Chapman, on sait qu’il n’avait de toutes façons pas été nommé pour rester très longtemps à ce poste. Ce départ vient en tous cas mettre fin à une situation assez ubuesque révélée par TNTV il y a quelques mois. Marc Chapman résidait en effet en métropole et se faisait payer le voyage par la TEP pour participer aux séances du conseil d’administration.

Mercredi dernier, la commission de contrôle budgétaire et financier de l’assemblée a examiné le projet d’arrêté. Il doit maintenant passer en conseil des ministres. Le nom du futur PCA de la TEP n’a pas encore filtré. Statutairement, le nouvel entrant au conseil d’administration, Thierry Trouillet, peut parfaitement assumer les fonctions de PCA et de directeur général. Affaire à suivre lors du prochain conseil d’administration de la TEP.