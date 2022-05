Le Tavini célèbre la réinscription et sonne la mobilisation pour les ressources marines

Le parti indépendantiste organisait ce lundi soir, à Faa’a, sa « Fête de la réinscription », neuf ans après le 17 mai 2013. L’occasion d’interpeller encore une fois sur le non-respect par l’État des résolutions de l’Onu sur la Polynésie, mais aussi d’alerter sur la « guerre » en cours à propos des richesses de profondeurs. « Pour la gagner nous avons besoin de soldats », a lancé Oscar Temaru à la jeunesse du pays.

Une bataille gagnée et une guerre à venir. C’était le message de cette 9e célébration de la réinscription de la Polynésie sur la liste des territoires « non-autonomes » – à donc à décoloniser – de l’Onu. A la tribune du parc Outuaraea, entre une cérémonie religieuse et des animations musicales, les élus, candidats ou personnalité indépendantistes s’enchaînent pour rappeler le contexte et les conséquences de ce 17 mai 2013, « jour qui a changé l’histoire à tout jamais ». Neuf ans plus tard, les responsables du Tavini interpellent sur les « adversaires » – « le Pays et la puissance administrante » – toujours à l’œuvre pour tenter de faire désinscrire la Polynésie. Sans succès pour l’instant. « Nous avons gagné cette bataille, mais il faut être vigilant », prévient Michel Villar. Oscar Temaru le note : les autonomistes mettent régulièrement en avant les résultats d’élections pour obtenir la désinscription. Le message est donc clair : élisez trois députés Tavini aux législatives, « et on pourra dire au Haut-commissaire de rentrer chez lui ».

Mais l’ancien président a surtout sonné la mobilisation sur une autre « guerre », déjà en cours : les ressources des profondeurs. Aucun doute, comme le montre un montage télévisé diffusé sur écran géant : l’État a l’intention de s’accaparer et d’exploiter ces richesses, chiffrées par le Tavini à plusieurs millions de milliards de dollars. Brandissant les résolutions récurrentes de l’assemblée générale de l’Onu rappelant « le droit à l’autodetermination, et au contrôle des ressources marines par les Polynésiens », le maire de Faa’a lance un appel à la jeunesse. « Nous devons gagner cette guerre et pour la gagner nous avons besoin de soldats », lance-t-il.