Le Tavini célèbre les 10 ans de la réinscription

Les dix ans de la réinscription de la Polynésie française dans la liste des territoires à décoloniser, c’est demain. Pour l’occasion, le Tavini Huira’atira organise une marche et une célébration au parc Outuaraea à Faa’a.

C’était il y a dix ans. Le 17 mai 2013, l’Assemblée générale de l’ONU adoptait une résolution plaçant la Polynésie française sur la liste des territoires à décoloniser, où elle avait brièvement figuré à la création des Nations-Unies en 1946 mais dont la France l’avait retirée sans autre forme de procès, d’où le terme « réinscription ».

Une victoire pour Oscar Temaru, in extremis : quelques heures plus tard le même jour, Gaston Flosse était élu président de la Polynésie française après avoir remporté les élections territoriales 12 jours auparavant. Faire partie de cette liste a pour vocation de « faciliter et accélérer la mise en place d’un processus équitable et effectif d’autodétermination ». Mais depuis la réinscription, la France a pratiqué la politique de la chaise vide dans les rendez-vous annuels à l’ONU, et les autonomistes revenus aux affaires s’y rendaient pour affirmer que la majorité dont ils se prévalaient n’avait aucun désir de quitter la République.

Pour le Tavini, le 17 mai 2013 reste un jour historique, la reconnaissance par la communauté internationale du colonialisme français et l’affirmation du droit à l’autodétermination du peuple ma’ohi. Le Tavini Huira’atira « invite la population à venir célébrer cette date historique ». Le rendez-vous est donné demain, mercredi 17 mai, à 16 heures, à deux points de rendez-vous : la mairie et Carrefour de Faa’a, pour converger vers le parc Outuaraea. Au programme : prières, chants, marche, dépôts de gerbes et discours.