Premier concours des Meilleurs Apprentis de France organisé à Bora Bora

C’est la première fois que le concours régional Meilleurs Apprentis de France était organisé à Bora Bora. Un évènement qui permet de faire monter en compétences les élèves du lycée Ihi-Tea no Vavau de la perle du Pacifique.

C’est après plusieurs mois de préparation que les candidats ont participé à cette première édition du concours sur l’île de Bora Bora. Deux catégories étaient proposées : « art de la table et du service » et « cuisine froide », comprenant respectivement huit et deux ateliers. Les trois candidats ont concouru durant trois heures sous les yeux d’un jury qualifié, composé notamment de Didier Lasserre, Meilleur Ouvrier de France (MOF) Maître d’hôtel, et organisateur de l’évènement, et de professionnels de l’île travaillant dans l’hôtellerie de grand luxe.

À travers les épreuves proposées les participants ont pu montrer leurs compétences, leur professionnalisme et leur potentiel.

Si Raumana Savoie et Léa Mahuta se distinguent en remportant respectivement une médaille d’argent régionale et une médaille de bronze départementale dans la catégorie « art de la table et du service », c’est Léon Tehaurai qui décroche la première place dans la catégorie « cuisine froide » avec une note supérieure à 17/20. Il se rendra à Paris en octobre prochain pour la finale nationale.