Le marathon de la passation de dossiers entre ancien et nouveau gouvernement touche à sa fin

En seulement deux jours, les dix nouveaux ministres du Fenua ont rencontré l’ensemble des ministres du gouvernement sortant. L’occasion de faire le point sur les dossiers principaux et sur les dossiers en cours.

Dévoilés au grand jour lundi matin, les dix nouveaux ministres ont enchaîné dès l’après-midi sur la traditionnelle passation des dossiers avec le précédent gouvernement. Une passation éclair motivée par le désir de Moetai Brotherson de rapidement se mettre au travail. Objectif : discuter des grands projets déjà engagés et de ceux en gestation pour permettre aux ministres fraîchement élus de s’approprier les dossiers et d’être opérationnels. « Tous les ministres sortants se sont déclarés disponibles pour revenir si nécessaires sur certains dossiers avec les nouvelles équipes qui le souhaiteraient », assure le communiqué de la présidence.

Les passations ont commencé lundi à 14 heures avec la rencontre entre Jean-Christophe Bouissou, ancien vice-président, et Eliane Tevahitua, Minarii Galenon (qui prend les portefeuilles du Logement et de l’Aménagement) et Jordy Chan (qui est notamment en charge des transports aériens domestiques). Ils ont abordé les dossiers majeurs du ministère, notamment la concession aéroportuaire de Tahiti-Faa’a, la gestion des aérodromes des archipels, ou encore le code de l’aménagement et les projets de logements.

Jordy Chan a également rencontré René Temeharo, ancien ministre des Grands Travaux en charge des Transports terrestres. Les Jeux Olympiques 2024, le projet du Village tahitien ainsi que les gros chantiers en cours étaient au centre des discussions.

Moetai Brotherson, Tevaiti Ariipaea Pomare, Cédric Mercadal et Vannina Crolas sont ensuite allés à la rencontre d’Yvonnick Raffin, ancien ministre de l’Économie et des Finances. L’occasion de découvrir sur la photo officielle le directeur de cabinet du ministre de l’Économie : il s’agit de Hervé Varet, jusqu’ici directeur général de l’Institut Louis Malardé.

Quatrième et dernière rencontre de la journée de lundi : le ministère de la Culture. Le président et la vice-présidente Éliane Tevahitua ont rencontré Heremoana Maamaatuaiahutapu, ancien ministre de la Culture et de l’Environnement en charge des Ressources marines et de l’Artisanat.

La tournée des passations s’est poursuivi ce mardi 16 mai. Le nouveau gouvernement a rencontré les anciens ministres de l’Éducation, de la Solidarité, de l’Agriculture, de la Santé et de la Jeunesse et des Sports.

Prochains rendez-vous majeurs pour le nouveau gouvernement : le premier conseil des ministres aura lieu demain et la première session administrative de l’assemblée de la nouvelle mandature se déroulera ce vendredi.

D’après communiqué