Le Tavini lance son appel à candidatures pour les législatives

Le parti indépendantiste invite les candidats à la candidature aux élections législatives de 2022 à se manifester avant le 15 novembre prochain.

Le Tavini lance un appel « à toutes les femmes et tous les hommes de cœur et de conviction, prêt(e)s à porter et défendre les intérêts et la souveraineté du peuple mā’ohi dans les plus hautes institutions de la République française ! » Selon le communiqué diffusé par le Tavini, les candidat(e)s devront être membres du Tāvini Huira’atira, se présenter dans une seule circonscription (pas forcément dans celle où elle/il est inscrit(e)), et respecter les conditions d’éligibilité suivantes fixées par le Code électoral :

Avoir 18 ans accomplis au jour de l’élection ;

Avoir la qualité d’électeur et jouir de ses droits civiques,

Ne pas être dans un cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévu par la loi, à savoir :

– Être déclaré(e) inéligible par le juge administratif ou le Conseil constitutionnel

– Être placé(e) sous tutelle ou curatelle

– Ne pas avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national

– Exercer certaines fonctions d’État (comptables publics, magistrats, inspecteurs de l’Éducation nationale, commandant de la gendarmerie et adjoint…), des collectivités territoriales (directeurs et chefs de service du Pays, des grandes communes, groupement de communes…)

L’ensemble des candidatures sera soumis à la validation de la présidence du parti puis au vote des adhérent(e)s vers fin novembre – début décembre dans les circonscriptions où plusieurs candidatures sont enregistrées. Celle de Moetai Brotherson, élu en 2017 sur la 3e circonscription, ne semble faire aucun doute. En 2017, le Tavini avait présenté Richard Tuheiava sur la 1ère circonscription, et Tina Cross sur la 2e.

Avec communiqué