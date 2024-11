Le Téléthon à Tahiti, les 29 et 30 novembre

Le Téléthon aura lieu les 29 et 30 novembre prochains. Un seul numéro : le 44 36 37, qui enregistrera les promesses de dons. Mais aussi une nouveauté cette année : il sera possible de faire des dons en ligne sur la plateforme Anavai.

Le Téléthon a lieu chaque fin d’année depuis 1987 quand l’Association française contre les myopathies lance cet appel aux dons. De l’argent utilisé pour la recherche contre les myopathies et autres maladies rares mais aussi pour aider les malades et leurs familles au quotidien. Cette année, le Téléthon aura lieu les 29 et 30 novembre sur France Télévisions mais également partout en France, dans les Outre-mer et à Tahiti. Déjà des manifestations sont prévues, elles seront annoncées sur les réseaux sociaux au fur et à mesure de leur organisation. Un numéro a été mis en place pour faire des promesses de dons : le 44 36 37. Il sera également possible de faire des dons en ligne, la nouveauté de cette année, sur la plateforme Anavai. Et dès le 23 novembre, des tee-shirts seront mis en vente dans les galeries marchandes des centres commerciaux de Tahiti. En 2023, 93 millions d’euros (soit 11 milliards de francs) avaient été collectés dont 804 000 euros dans les Outre-mer, soit 95 millions de francs. L’événement est une des plus grosses collectes populaires au monde.